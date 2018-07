Viral: la increíble historia de este perro y las personas que se encontró en el camino

En ocasiones la vida te sorprende poniendo a personas increíble en el camino

Un cachorro que sufrió una desafortunada lesión al menos recibió un golpe de suerte, gracias a unos muchachos que andaban con sus bicicletas de montaña y lo encontraron en el bosque.

Jarrett Little y algunos otros ciclistas viajaban por una zona boscosa en Columbus, Georgia, cuando se detuvieron para tomar un descanso. Mientras se recuperaban, un perro salió cojeando del bosque.

Jarrett sospecha que el perro había sido atropellado por un automóvil porque estaba desnutrido y tenía una pierna fracturada. Después de que él y sus amigos le dieron comida y agua al perro, se preguntaron cómo podían ayudarle.

Como estaban en el bosque con sus bicicletas y no traían un auto para transportar al can, Jarret no se lo pensó dos veces y lo cargó en su espalda. Así pedaleó las 7 millas de regreso a la ciudad.

Se detuvieron en una tienda local de bicicletas ya que querían poder alimentar al perro otra vez, así que aprovecharon para darle más comida y agua. Afortunadamente, Andrea Shaw estaba en la tienda.

Andrea, que estaba en Georgia por motivos de trabajo, experimentó una conexión instantánea con el perro. La mujer estaba tan fascinada con él que inmediatamente lo adoptó, pagó sus facturas médicas e incluso encontró una organización local que podía transportar cómodamente al cachorro a su granja de caballos en Maine.

A la luz de su asombrosa historia, decidió llamarlo “Columbo” por la ciudad donde Jarrett lo encontró.

El rescate de Columbo atrajo tanta atención de los medios que Shaw creó una página de Facebook para él llamada “Adventures of Columbo”. Ahora usa la página para informar sobre su proceso de recuperación y nuevas relaciones con los otros animales de su granja.

El ciclista está encantado con el progreso de Columbo, y siente que fue el destino el que los juntaros a todos en el camino.

“Si hubiera estado cinco minutos antes o cinco minutos después, no nos habríamos cruzado con ella”, dijo el ciclista a CBS News haciendo referencia la Andrea, la salvadora final de Colombo.