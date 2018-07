La extraña razón por la que Trump borró su tweet sobre la toma de rehenes en Trader Joe´s

El presidente Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica debido a su uso de Twitter.

Esta vez debido a que eliminó un publicación en Twitter en la que decía estar atento a la toma de rehenes en el supermercado Trader Joe´s en Los Ángeles, California.

El tweet de Trump llegó luego de la dramática toma de rehenes en Trader Joe’s en el barrio SilverLake de Hollywood este sábado por la tarde. El enfrentamiento de tres horas terminó cuando el sospechoso se rindió a la policía, pero solo después de que le había quitado la vida a Melyda Corado la gerente de la tienda.

El asesino fue identificado como Gene Evin Atkins, acusado de haber huido previamente en coche tras disparar a su abuela y a otra mujer en el sur de Los Ángeles. Esto terminó en una persecusión policial hasta la tienda donde estrelló su carro y a la cual entró buscando refugio. Fue allí donde el hombre decidió tomar a las personas en la tienda como rehenes.

“Hemos detenido al sospechoso con éxito sin incidentes”, dijo la policía de Los Angeles en Twitter.

A medida que el incidente se tomaba los titulares de los medios de comunicación en todo el país, el presidente Trump publicó en Twitter que estaba “observando muy de cerca a Los Ángeles como posible rehén”. Sospechoso con barricadas activas. LAPD trabajando con la policía federal “.

Lo sorprendente fue que el tweet fue borrado repentinamente después de que la crisis terminó y el sospechoso fue arrestado. Los usuarios inundaron Twitter con publicaciones cuestionando por qué el presidente habría eliminado un tweet tan simple e inocente que afirmaba que estaba viendo el incidente desarrollarse.

Interesting…. Donald Trump deleted this tweet today after saying LAPD was working with Federal Law Enforcement regarding a hostage situation in California.

Why did he delete it? And why is Federal Law enforcement involved in a small shooting? pic.twitter.com/A1id7QasK5

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2018