VIDEO: Luchador simpatizante de Trump pierde beca por insulto homofóbico

El joven hizo una contra protesta a una marcha a favor de las familias inmigrantes

Un joven universitario perdió su beca por un insulto homofóbico durante una contra protesta a una marcha a favor de las familias de inmigrantes.

La universidad Cal Poly de San Luis Obispo revocó la beca al luchador Bronson Harmon después que saliera a la luz un video en el que participaba de una contra protesta junto a otros simpatizantes de Donald Trump.

Los hechos ocurrieron el mes pasado en Modesto, California. A Harmon se le oye decir “maldito mari*%$#” mientras hace un gesto obsceno.

“Bronson Harmon no será miembro de nuestro equipo de lucha, pero no podemos comentar más al respecto debido a las leyes de privacidad federales y estatales”, dijo un vocero del centro educativo.

La familia de Harmon ha contratado abogados ya que piensa que le fueron violados sus derechos de libertad de expresión.

“Lo que dije no fue correcto, estoy acá para ayudar a la comunidad siendo la mejor persona que pueda”, dijo Harmon a The Tribune. “De todos modos creo que me han quitado mi libertad de expresión, mi beca no tenía porque ser revocada”.

El joven de todos modos se registró a clases y comenzará la universidad en agosto.