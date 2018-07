Acusan a Atala Sarmiento de quitarle el trabajo a conductora de ‘Hoy’

La expresentadora de TV Azteca ya tiene nuevo trabajo

Atala Sarmiento salió de “Ventaneando” tras no renovar contrato con TV Azteca y después de semanas de rumores, la presentadora tiene un nuevo trabajo. La guapa rubia no había dado el “sí” a varias ofertas y si nuevo empleo coincide con el despido de una conductora del programa “Hoy”.

Sarmiento confirmó que se unía a los columnistas de El Heraldo y todos los miércoles tendría un espacio para emitir sus opiniones. En las redes sociales se manejó el rumor de que la entrada de Atala a la publicación era a costa de la salida de Natalia Téllez, una de las presentadores del programa matutino de Televisa.

No saben qué genial entrevista acabo de hacer con el gran @_danielmartin_ 😊 lo que nos hemos reído #sorpresas #quevivalavida #estasoyyo pic.twitter.com/AJv2Tpap0D — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) July 23, 2018

En la columna del jefe de espectáculos, Sebastián de Villafranca, aclaró todo: “Quiero aprovechar este espacio para aclarar que nadie sustituye a nadie, Natalia Téllez tiene una forma muy especial de escribir y mucha gente la quiere, y seguramente haremos cosas más adelante con ella. En este diario la queremos mucho y siempre tendrá las puertas abiertas“.

Con esas palabras, Villafranca confirma que entró Atala y salió Natalia.

Previo a la confirmación del día de hoy, Natalia había otorgado una entrevista al programa “Intrusos” de Televisa en donde explicó lo que pasaba con su columna.

“En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con [la entrada de Atala Sarmiento] o no sé, pero estamos viendo de su lado y el mío que onda”, explicó la joven.