¡Esta modelo reveló que fue acosada por Madonna durante dos años!

Amanda Cazalet trabajó con la cantante en 1990 en la realización del exitoso videoclip del tema "Justify My Love"

La modelo Amanda Cazalet, de 53 años, reveló que fue acosada durante dos años por la cantante Madonna, luego de que ambas se besaran en 1990 para la realización del exitoso videoclip del tema “Justify My Love”.

Las declaraciones de la profesional de la pasarela al diario británico The Sun se dan días después de una subasta en la que figuraba una carta que la “Reina del Pop” le envió a Cazalet, y que sin éxito, la estrella trató de que fuera retirada de la puja.

En la misiva, la intérprete de “Vogue” le dice que se siente atraída mucho por ella y que desea que salgan juntas.

“Madonna se obsesionó conmigo. Lo que ella hizo ahora se clasificaría como acoso y cómo ella me trataba ahora sería visto como inapropiado.

“En ese momento no me ofendieron (esas cosas) pero, mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefa, se aprovechó de mí“, relató Cazalet, quien ahora es madre de dos hijos y vive en St Albans, en Inglaterra.

Contó que el video fue filmado en el Hotel Royal Monceau, en el centro de París, y que aunque le pareció extraño el trabajo -estar besando a la protagonista del clip como parte de la trama- le pagaron, a su juicio, muy bien ($5 mil libras por tres días de llamados).

“Comenzamos a besarnos y Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo, y me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto“, contó Cazalet.

Dijo que pese a que en ese entonces era bisexual, no tenía interés en la cantante, por lo que ya no hizo caso a los mensajes que le enviaba a través de la agencia de modelos que la representaba y faxes, por lo que Madonna desistió de seguirla buscando.