Los cambios en Premios Juventud despertaron controversia

¿Los viste? ¿Te gustaron?

Tal como te contamos, para celebrar los 15 años de ‘Premios Juventud’, Univision decidió que, en vez de premiados hubiera homenajeados, que en vez de ‘alfombra azul’ hubiera un pre-show, que en vez del jueves fuera el domingo, y que en vez de famosos recibiendo galardones hubiera mucha, pero mucha música. Pero todos estos cambios, ¿gustaron al público?

La respuesta inmediata fue en las redes sociales donde se disparó la controversia y la polémica. Aunque hubo quienes agradecieron el hecho de que fueran más dinámicos, sin tantas palabras y con más fiesta y otros se sorprendieran con lo bien que presentó Manolo González Vergara, las quejas fueron varias.

Entre ellas, que los conductores casi no estuvieron, que Marielena Dávila estaba más preocupada por lucir bien que por su trabajo, que extrañaron la alfombra y los premios, que hubo exceso de música de reggaeton y se olvidaron del regional mexicano, la banda y la quebradita, entre otras cosas. La mayoría pidió que para el próximo año vuelvan a ser como los 14 anteriores.

Pero mejor que contarte, te mostramos lo que dijeron, en la propia cuenta de Instagram de ‘Premios Juventud’, aquellos que Univision eligió como protagonistas de la noche: el público.

patty_erazo84 Me quedé esperando a @Ha-ash y a bad bunny y a todos los reginsl mexicano a una @chiquisoficial pero nada esto fue CONCIERTO URBANO pérdida de mi tiempo pobre @manologonzalezvergara y @marielena porque no tenían que pasar este bochorno por ser su primera vez trataron lo mejor que pudieron pero esa organización fue un FRACASOOOOOOOO 😒

jlmargarita0 Lo que no entendí fue lo de los premios ???? Esa vaina fue un show de regeton 😱

bjimeneztejada Malísimo , mucho tiempo muerto donde no sabían que decir. Hablaron de más en ocasiones de un tema estupido como qué pasa detrás del show, el conteo para cambio de segmento fue pésimo, mas que unos premios parecía una animación de concierto . No abundó en las presentaciones pero entiendo que ni los hijos de Ricardo Montaner ni Becky (no recuerdo cómo se escribe) son los únicos artistas del planeta y por demás tampoco son los mejores. Malísimo todo Dios mio💆

karen_aimee Pesimo! La conductora no sirvió. Mejor pónganla a estudiar porque conducir no se le da.

_diana20 Y donde están los premios?

mirnagoris Horribles los conductores,secos e insipidos. No hubo premiacion. Aburridosss hasta mad no poder. Espero mejoren pa año proximo, porque este fue un fracaso total.

adri_burbano Y los premios al talento para cuando? Ya ni para eso tienen en univision estan cada dia peorcito. A ver si con tantos comentarios negativos hacen algo ya para que mejoren. En vez de alegrar a la audiencia la aburren. Eso no era premios juventud sino un concierto mas 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼

jcarlosf182 Una de las peores funciones de Univisión y el peor final para una empresa tan grande y representativa, de muy mal gusto

carla.linares Súper desorganizado, cuando canto Becky G pensé que se había acabado y luego volvieron pero solo a seguir hablando y hablando, luego bad bunny. Y ningún premio entregaron, entonces ya no son premios juventud🤷🏻‍♀️. Para la próxima pongan a borja a animar.

__wandii__ Fatal Fata Fatal Fatal diosssssssss 👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽

luisitodiceque Malo malo malo a mi no me gustó tienen que mejorar muchas cosas para el próximo año

azulblue87 Y los premios pa cuando?

mariafachoso Yo he visto Premios Juventud desde su primera edición, y al enterarme que este año iban a suceder en domingo y no en jueves como los años anteriores, fue como una profecía de que las cosas no saldrian bien. No hubo entrega de premios, muy pocas interpretaciones en vivo, silencios incomodos y mas de media hora de platicas en el escenario. En verdad todo fue muy confuso. Que lastima.

luzbarales Donde estan los pinche premios?! Los conductores son muy aburridos y no saben interactuar con el publico. La musica no enseña la diversidad de nuestra comunidad latina solo el reggaeton y el trap no manches! 😑😑😑Marielena y manolo hicieron sus debutos esta noche y sera la unica noche 😂😂 Los dos son aburridos, no saben interactuar con el publico!

yanirissilvestre Que cierre más horrible, y encima duraron como 40 minutos hablando del back stage. Y donde quedaron los premios? Aparte hubieron muchos mal manejo de sonido u doblaje. Estuvo pobre la producción y conducción de este año. Quisieron hacer como premios lo nuestro con no dar premios y les quedó fatal.

ambarfelizmontero Puro relleno y no de empanadas.

orquidiasanchez Horrible todo de principio a fin😝

yoheved_ Que horrible programa le hubieran puesto concierto de reguetoneros y así no hubiera perdido horas de mi valioso tiempo.

Esta es solo una muestra de los miles y miles de comentario. Como verás, y como te lo comentamos al comienzo de este post, la mayoría coinciden en que extrañaron los premios, que no hubo balance en la música y que los presentadores no estaban listos para que su debut fuera en una premiación de este tipo.