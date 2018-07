El padre de Meghan Markle se sincera sobre su pasado y admite que usó drogas

Thomas dijo que las usaba para poder soportar la presión de Hollywood y las demandas de criar a una adolescente

Thomas Markle, padre de la Duquesa de Sussex, contó que cuando su hija Meghan era adolescente, él consumía drogas, informó Mirror.

El hombre, de 74 años, dijo que las usaba para poder soportar la presión de Hollywood y las demandas de criar a una adolescente.

“No me drogo, no lo he hecho desde hace 20 años”, aseguró.

Una fuente cercana al técnico de iluminación explicó que en la época en la él que ejercía en la industria del entretenimiento, las drogas eran algo común.

“Tom no era diferente en ese entonces. Trabajaba cada hora que Dios le enviaba para poder darle a Meghan la vida que quería.

“Jornadas de 16 horas eran normales. Tom solía trabajar bien entrada la noche”, contó la fuente.

Thomas Markle no especificó qué tipo de drogas utilizaba, pero su hija Samantha dijo que la mariguana era común en Hollywood por aquella época.

“El tiempo libre lo usaba para dormir un poco pero después pasaba cada minuto que podía con Meghan antes de regresar al trabajo.

“Después de un tiempo, jornadas tan largas pasan factura y Tom usaba drogas que le ayudaban a seguir trabajando. El café no era suficiente“, aseguró la fuente al portal.

Durante la entrevista también se le preguntó si tenía problemas con el alcohol, algo que negó.

“Casi nunca bebo, sólo un poco de vino con mi cena, no mucho más“, dijo.

