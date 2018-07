Tom Cruise no contempla el fin de Mission Impossible

La saga tendrá larga vida

En vista de que es uno de los principales productores, además del insustituible protagonista, de la famosa y longeva saga de acción ‘Mission Impossible‘, cuya sexta entrega se estrenó hace poco más de una semana en todo el mundo, resulta comprensible que el actor Tom Cruise no haya tardado en rechazar tajantemente la posibilidad de que su carismático personaje de Ethan Hunt pueda ser borrado del mapa en alguna de las próximas entregas de la franquicia.

“No, no. Eso jamás pasará. Nunca, nunca”, ha asegurado con rotundidad en declaraciones al portal de noticias Cinema Blend.

La seguridad que emana el astro del cine a la hora de prever un futuro brillante, que no exento de aventuras y complejas misiones, para el mítico agente, al que lleva dando vida desde el año 1996, se ha visto claramente respaldada por las declaraciones del director Christopher McQuarrie -responsable de la última entrega, ‘Fallout’-, quien ha asegurado que no se atrevería a orquestar una tarea tan compleja y dolorosa como la de acabar con la vida de una de las grandes leyendas del cine moderno.

“Es una pregunta bastante interesante. Sinceramente, yo no sé cómo lo haría y preferiría no tener que hacerlo. No sabría cómo hacerlo de forma que fuera algo satisfactorio para todo el mundo. En principio, cualquier personaje es susceptible de ser eliminado, pero habría que encontrar una razón de peso para hacerlo. Y la muerte de un personaje como este debería ser noble, pero no demasiado noble como para que eso reste credibilidad al por qué ha sido eliminado”, ha explicado el realizador en la misma conversación.