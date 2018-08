Atala Sarmiento revela verdad sobre razón de rechazar a Televisa e ‘Intrusos’

Se había dicho que Televisa no le había llegado al precio

Atala Sarmiento no ha regresado a la televisión desde que salió de “Ventaneando” al no renovar su contrato con TV Azteca. La conductora de espectáculos había recibido una oferta para entrar al programa “Intrusos” de Televisa pero terminó por declinar el proyecto.

En su momento se dijo que Sarmiento había querido cobrar mucho por aparecer al lado de los periodistas Juan José “Pepillo” Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa, pero la verdad parece ser otra.

“Se había dicho que había ido a Televisa y que yo cobraba muy caro. No es que yo cobre muy caro, es que ellos me ofrecieron muy poquito”, reveló Atala a El Universal.

En la misma entrevista, Sarmiento dijo que no tiene prisa por regresar a la televisión.

“No hay ninguna prisa. Me encuentro ante un reto muy importante porque me estoy tratando de quitar un vestido que ya no quiero usar, quiero ponerme otro. Porque ya lo usé 14 años y ya siento que me aprieta. Quiero ponerme otro vestido”, añadió.