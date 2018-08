Actor de ‘El Señor de los Cielos’ le impide a hijo ver narconovelas

Tommy Vásquez, quien dio vida a "El Tijeras", tiene un hijo de 4 años

Aunque está orgulloso de los papeles que ha interpretado, el actor Tommy Vásquez reconoció que bloquea este tipo de contenidos a su hijo Matías, de 4 años, debido a las fuertes situaciones que se manejan.

El colombiano participa en la serie “La Piloto“, donde interpreta a Arnoldo Santamaría, y es recordado por su papel de “El Tijeras”, en la saga de “El Señor de los Cielos“.

“Yo no lo pongo a ver eso. Con eso pago los colegios, pero no significa que las tenga que ver. (A los niños) tienes que prepararlos para que sepan ellos mismos, sin prohibirles, qué cosas ver, qué cosas hacer y en qué temas tienen que meterse y en los que no. Realmente no puedes estar con ellos 24 horas para saber si hacen o no lo que les dices. Siento que los valores son algo que se aprenden y se hacen en casa”, sostuvo.

Luego de finalizar las grabaciones de la segunda temporada de “La Piloto”, Vásquez se enfocará en su faceta como empresario.

El histrión planea exportar un mezcal a “El Changarro”, su restaurante mexicano inaugurado hace tres años en Colombia.

“La idea es llevar un mezcal de México para Colombia. Ya llevamos un tiempo intentándolo hacer, lo que pasa es que el tema de las importaciones en mi país es muy difícil”, afirmó Vásquez en entrevista.

El concepto de este negocio de comida se debió, principalmente, al amor y agradecimiento que le tiene a nuestro País, según comentó.

“He vivido años muy importantes para mí en México, por eso diario doy gracias. Me siento muy realizado y feliz por todo lo que me ha pasado”, expresó.

Desde que se dio a conocer en “El Señor de los Cielos” el actor se ha ido posicionando dentro del gusto del público.

“Sin lugar a dudas cada proyecto te abre una nueva puerta, pero quedan todavía muchas por abrir. Siento que hay que hacer muchas otras cosas, no hay que dejar de trabajar y seguir echándole ganas. El camino es muy largo, falta mucho por trabajar. Hay que seguir estando ahí”, dijo.

Además de trabajar en la logística de su restaurante, Vásquez también se dará tiempo para estar con su familia y disfrutar de unas vacaciones, que, espera, sean largas.