DMV abrirá los sábados para atender alta demanda por ley Real ID

Se recomienda sacar cita y asegurarse de llevar los documentos correctos al sacar su licencia de manejo o tarjeta de identidad bajo los nuevos requisitos

Si se ha preguntado por qué las oficinas del Departamento de Vehículos y Motores (DMV) en California está más llenas que de costumbre, esto tiene una explicación y se la puede atribuir a la ley federal Real ID.

“Los tiempos de espera en las oficinas del DMV han aumentado a causa de la implementación del Real ID, pero como parte de la estrategia para reducirlos, se ha ampliado el servicio los sábados”, dijo Artemio Armenta, portavoz del DMV.

Desde el 22 de enero de este año, el DMV empezó a emitir licencias de manejo y tarjetas de identidad bajo esta nueva ley federal de 2005 aprobada como resultado de los actos terroristas del 9/11.

“La expedición de las licencias y tarjetas Real ID requieren la presencia física del solicitante. Antes de esta ley, las personas podían renovar sus licencias al vencerse sin necesidad de ir a las oficinas del DMV”, explicó Armenta.

A partir del 1 de octubre de 2020, si los pasajeros desean usar las licencias de manejo y tarjetas de identidad para abordar vuelos domésticos, deben estar apegadas a los requisitos que marca la ley Real ID.

Pero cómo hacerle para evitar largas filas y perder muchas horas cuándo va a sacar por primera vez su licencia o tarjeta de identidad o simplemente quiere renovarla bajo el Real ID.

“Lo primero es hacer una cita por Internet en el sitio de Internet del DMV”, precisa Armenta.

Para ahorrar tiempo antes de ir a las oficinas del DMV, se aconseja que llenen la solicitud de licencia o tarjeta de identidad en línea, la cual está disponible en diez idiomas, incluyendo el español.

“Recomendamos a los solicitantes que revisen bien los documentos que necesitan antes de ir a su cita. El no llevar los correctos, les traerá demoras”, observa.

Una buena noticia es que a partir del sábado 4 de agosto, el DMV abrirá 60 oficinas en todo el estado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Incluso hay 14 oficinas que desde el 16 de julio, abren los sábados desde las siete de la mañana.

Algunas de las oficinas que abrirán en el área de Los Ángeles son: Granada Hills, Van Nuys, Pasadena, Culver City, Hawthorne, West Covina, Los Ángeles, Bell Gardens, Long Beach, Bell Flower y San Pedro.

No se requiere citas para los servicios ofrecidos los sábados, pero se recomienda y se pueden programar hasta 90 días por adelantado. Puede llamar al 1-800-777-0133 o use el sitio de internet del DMV.

“Con esta ampliación del horario de atención, la apertura de oficinas los sábados y la solicitud en línea para licencias y tarjetas de identidad Real ID, queremos agilizar el servicio y reducir la demora”, señala el portavoz del DMV .

Y aclara que los sábados no se harán exámenes al volante para la licencia de manejo.

También queremos recordar a los californianos que hay muchos servicios que pueden hacer en línea, por los que no necesitan ir en personas al DMV. “Un ejemplo es la renovación de la matrícula que pueden hacer por Internet con tarjeta de crédito o débito; o por correo con el envío de un cheque o una orden de pago”, anota.

Aún mejor pueden visitar las terminales del DMV instaladas en los supermercados.

¿Es obligatorio tener una licencia o tarjeta Real ID?

A partir de octubre de 2020, todas las nuevas licencias de conducir o tarjetas de identidad deben apegarse a los requisitos de la ley Real ID.

Las licencias de manejo actuales no serán aceptadas con propósitos federales como abordar un avión, entrar a edificios federales o instalaciones federales. Sin embargo, no es necesario que use una licencia de manejo como identificación para propósitos federales. Puede usar otros documentos como el pasaporte estadounidense.

Armenta precisó que en siete meses, han expedido casi un millón de licencias de manejo y tarjetas de identidad bajo la ley Real ID.

La propia directora del DMV, Jean Shiomoto ofreció disculpas por el aumento en los tiempos de espera propiciados por la ley Real ID.

“Continuamos trabajando activamente en soluciones para que los trámites de los clientes se realicen de manera eficiente”, sostuvo.

La implementación de la ley Real ID no afecta a los solicitantes que han obtenido su licencia de manejo bajo la ley AB60.

Si el solicitante renueva su licencia o tarjeta de identidad por correo o por internet y no acude al DMV para solicitar una tarjeta REAL ID, recibirá una tarjeta que indicará Federal Limits Apply (Límites federales aplican). Dicha tarjeta no cumple con los requisitos federales de Real ID.