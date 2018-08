Ex de Alejandra Guzmán dice que bioserie de la rockera contará ‘puras mentiras’

Gerardo Gómez de la Borbolla reacciona a la serie que se prepara de la cantante

Todo un revuelo es lo que se avecina con la próxima serie de la rockera Alejandra Guzmán, y es que presuntamente el guion dice puras mentiras y cosas que no son relevantes.

Gerardo Gómez de la Borbolla, la expareja de la cantante explicó que la producción del proyecto lo quiere poner de villano y contar cosas que no son ciertas.

“Algunas de las personas del casting de la serie me mandaron el guion de lo que iban a poner de mí, eran cosas que la verdad no son ni ciertas, ni relevantes. Me tiene sin cuidado el que me incluyan o no, para mí no es nada relevante, lo superé hace mucho y hoy estoy haciendo esto de dedicarme a los autos, que me encanta”, dijo.

Al empresario le tiene sin cuidado: “Pues si me quieren meter en la serie, que pongan lo que quieran. Me quieren poner como un rapero, no sé muy bien, ni lo quise leer todo. Yo sé la verdad de lo que viví con Alejandra y eso me lo quedo en mi corazón, en mi mente y lo demás no me interesa. Creo que me ponen como un villano y no es es así; hay mucha ficción en estas bioseries. Yo estoy tranquilo y feliz”, finalizó Gerardo.