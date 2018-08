Hombre encontrado muerto en estacionamiento de centro comercial de Hawthorne

Las autoridades buscan testigos que colaboren en la investigación

Una investigación está en marcha en Hawthorne, donde un hombre fue encontrado muerto la mañana del miércoles. La escena del crimen es el estacionamiento de un centro comercial cerca de la intersección de las avenidas Inglewood y Rosecrans.

El hombre, cuya identidad no fue divulgada inmediatamente, murió cerca de un negocio poco antes de las 2:30 a.m., dijeron las autoridades. No hay más detalles disponibles.

A quien tenga más información sobre este caso, se le insta a ponerse en contacto con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al (323) 890-5500. También pueden enviarse sugerencias anónimas llamando a Crime Stoppers al marcar (800) 222-TIPS (8477).