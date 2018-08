No verás a Selena Gomez con novio por un buen rato

No renuncia al amor, pero...

A pesar de que oficialmente no ha llegado a pronunciarse en ningún momento sobre la aparentemente idílica historia de amor que protagonizan su ex Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, quienes anunciaron este verano su intención de pasar más pronto que tarde por el altar, la cantante Selena Gomez no habría podido resistirse a debatir sobre este tema con sus amigas más cercanas y, en consecuencia, establecer ciertas comparaciones entre la vida sentimental del intérprete canadiense y el momento vital que atraviesa ella.

“Ahora mismo Selena no está interesada en salir con nadie, no se siente preparada para ello. Además, a diferencia de otros, ella no necesita a nadie que la ‘complete’ en esta etapa de su vida. Está muy satisfecha con su soltería y, de hecho, le está sacando el máximo partido, sobre todo para centrarse en su bienestar y para dedicarle tiempo a esos asuntos que solo le conciernen a ella”, ha asegurado una fuente al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

Una de las razones por las que la estrella del pop prefiere a día de hoy mantenerse soltera y sin compromiso, como apuntan los mismos informantes, reside precisamente en el hecho de que, hasta hace escasos meses, no había dejado de encadenar relaciones amorosas que de alguna forma coartaban su libertad y el margen de maniobra del que ahora dispone para no tener que rendir cuentas ante nadie.

“Selena está convencida de que tiene que vivir el momento y aprovechar al máximo su libertad, pero eso no significa que en el futuro no vaya a buscar a alguien que de verdad le haga feliz. Selena ama el amor, aunque también piensa que para poder disfrutar de una relación, primero ha de asegurarse de que se ha convertido en la mejor versión de sí misma. Y eso incluye sentirse realizada a través del trabajo”, ha explicado la misma fuente.