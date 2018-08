Justin Verlander superó ‘pensamientos suicidas’ gracias a su esposa, la modelo Kate Upton

"Quién sabe dónde estaría si no fuera por ella" dijo el exitoso pitcher de los Astros de Houston

Justin Verlander confesó que Kate Upton lo ayudó a superar la depresión y algunos pensamientos suicidas mientras lidiaba con lesiones hace algunos años.

Tras promediar 18 victorias por temporada de 2006 a 2012 con los Tigres de Detroit y ganar el premio como Novato del Año en 2006 y la Triple Corona de Pitcheo en 2011, que le valieron ser nombrado Jugador Más Valioso y Cy Young de la Liga Americana, el cuerpo comenzó a traicionar al ahora pitcher de los Astros a partir de 2013.

La supermodelo, con quien se casó en 2017 y espera a su primer hijo, estuvo a su lado y le ayudó en su recuperación de dos cirugías que pusieron en peligro la carrera del beisbolista.

“Pensé que era el final. Ella fue fundamental para que yo no… me lanzara de un puente. Estaba deprimido y un poco molesto con el mundo, e intentando esconder mi propia basura.

“Ella fue lo que necesitaba. Ella fue alguien con quien podía hablar, básicamente, una terapeuta“, reveló Verlander, con la voz entrecortada, en una charla con Bleacher Report.

Upton también fue importante en la decisión del lanzador de eliminar una cláusula en su contrato que le permitía bloquear cualquier cambio y llegar casi al final de la temporada pasada a los Houston Astros, novena a la que ayudó a ganar su primera Serie Mundial.

“Si ella no hubiera estado tan entusiasmada, probablemente, no lo hubiera hecho. ¿Quién sabe dónde estaría si no fuera por ella?“, aseguró Verlander, quien buscará en los próximos días su triunfo 200 en las Mayores.