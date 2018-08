Matan a presunta pasajera de Uber en el Este de Los Ángeles

Al parecer, la víctima quedó atrapada en el fuego cruzado entre dos grupos

Una mujer murió a tiros en el Este de Los Ángeles mientras viajaba en un auto con calcomanía de Uber la noche del miércoles.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), sus agentes registraron el suceso en el área de Union Pacific Avenue y Bonnie Beach Place aproximadamente a las 10:15 p.m.

Según las autoridades, tres personas, incluido el conductor, viajaban en el auto cuando fue acribillado a balazos. Él y una pasajera resultaron ilesos, pero otra pasajera recibió un disparo en la cabeza. Ella fue trasladada a un hospital local, donde se le declaró muerta.

En imágenes captadas por cámaras de vigilancia se aprecia una calcomanía de la empresa Uber en la ventana del auto acribillado. Sin embargo, el LASD no ha confirmado que la occisa solicitó los servicios de la empresa.

En entrevista con la cadena ABC, el teniente Scott Holund informó que ella no era el blanco del tirador, sino que quedó atrapada en el fuego cruzado durante un tiroteo entre dos grupos.

Aún no se divulgan detalles sobre vinculada el tirador. Tampoco se ha precisado si el sospechoso iba a pie o en otro vehículo.

La mañana del jueves, agentes del LASD acudieron a un hogar ubicado a una cuadra de la escena del crimen. No obstante, las autoridades no confirmaron si su presencia en el inmueble está vinculada al tiroteo. La escena, informó la antedicha cadena, concluyó antes de las 7:00 a.m. pero las autoridades no detuvieron a ningún sospechoso.

A toda persona con información acerca del tiroteo se le insta llamar al LASD al (323) 890-5500. También se puede proporcionar información de manera anónima llamando al (800) 222-8477.