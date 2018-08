Abrir una cuenta de cheques para tu hijo adolescente es una movida inteligente para enseñarle a manejar dinero

Una cuenta de cheques es el motor de las finanzas personales del hogar. Se alimenta con los pagos recibidos y se agota con los pagos de facturas, las compras con tarjeta de débito y cosas por el estilo.

Por lo tanto, antes de enviar a tu hijo a vivir solo en la universidad, es una buena idea que los jóvenes establezcan una cuenta de cheques para estudiantes y aprendan cómo usarla correctamente.

Este rito de iniciación debe tener lugar durante los años de la escuela secundaria de tus hijos, de acuerdo con un programa de educación financiera llamado Practical Money Skills for Life que ha sido utilizado por millones de estudiantes y desarrollado por defensores del consumidor, educadores e instituciones financieras. Y muchos estudiantes pasan por ese programa. Según el programa, alrededor del 80% de los estudiantes que llegan a la universidad ya tienen una cuenta corriente.

Desafortunadamente, para las almas jóvenes y confiadas, las cuentas bancarias pueden ser una trampa complicada, con tarifas que muerden y reglas que atrapan. Aquí te mostramos cómo tu hijo puede empezar de la mejor manera.

Elige el tipo correcto de cuenta

Abre una cuenta de cheques de banco o de cooperativa de crédito compartida con tu hijo. Existen alternativas, pero la cuenta corriente tradicional es lo que el joven adulto probablemente usará de por vida. Se requiere una cuenta conjunta para los menores de 18 años o 21 años, según el estado, dice Rob Rowe, vicepresidente y consejero delegado asociado de la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos. Utiliza nuestras calificaciones para encontrar los mejores bancos y cooperativas de crédito.

Considera una tarjeta prepagada. Puedes obtener una tarjeta prepagada para tu hijo en lugar de una cuenta corriente regular para estudiantes. Ambos tipos de cuentas comparten muchas de las mismas características. Simplemente, depositas dinero en la tarjeta, y tu hijo puede usarla para hacer pagos. Estas tarjetas, una vez notorias por tarifas altas, están mejorando todo el tiempo. Hay nuevas protecciones al consumidor por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor esperadas para este año que colocarán a las tarjetas prepagadas a la par con las tarjetas de débito de la cuenta bancaria. Utiliza nuestras calificaciones para encontrar las mejores tarjetas prepagadas.

No tienes necesidad de usar una cuenta de cheques patrocinada por la universidad. Tu universidad puede promover cuentas de cheques de un banco con el que ya tiene una relación comercial. Debes saber que tu hijo no necesita abrir dicha cuenta. La ayuda financiera, por ejemplo, se puede hacer directamente a cualquier cuenta bancaria existente.

El año pasado, el Departamento de Educación de Estados Unidos instituyó reglas que protegen a los estudiantes y prohíben los abusos relacionados con las cuentas patrocinadas por la universidad, incluidos los excesivos y confusos cargos por sobregiro y los cargos por deslizar su tarjeta de débito para realizar compras en tiendas minoristas.

Esa fue una gran victoria para Consumers Union, la división de políticas y movilización de Consumer Reports, que investigó y abogó en contra de tales prácticas mientras trabajaba estrechamente con el Departamento de Educación para desarrollar las nuevas regulaciones.

Suzanne Martindale, abogada de Consumers Union, dice que el verano pasado, volvió a revisar el mercado de cuentas patrocinadas. “No pudimos encontrar ningún banco que hayamos observado anteriormente que ahora esté cobrando tarifas de transacción con tarjeta de débito”, dice ella.

Optimiza tu decisión

Elegir el tipo de cuenta corriente de estudiante que abrirás es solo una parte del proceso. Hay más para considerar. La CFPB sugiere que consideres abrir una cuenta “estudiantil” en un banco o cooperativa de crédito que podría ofrecer tarifas con descuento y redes de cajeros automáticos sin cargo; además, no hay comisiones de sobregiro. Si bien tu universidad también puede promocionar una cuenta de cheques de ese tipo en un banco con el que tiene un acuerdo de comercialización, no creas que esa es la mejor opción. Compara cuidadosamente todas tus opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades y sea la más económica.

Es posible que desees abrir una cuenta para tus hijos en el mismo banco donde actualmente tienes una cuenta. Si tu banco es un banco nacional importante, por ejemplo, puede tener sucursales cerca de la universidad a la que asiste tu hijo. Si tanto los padres como el estudiante tienen cuentas en la misma institución, las transferencias de dinero pueden ser más rápidas que si se realizan entre bancos diferentes. Rowe también dice que a los padres les gusta este arreglo porque, si surge un problema con la cuenta del estudiante, pueden visitar fácilmente su sucursal local y obtener un servicio personal para arreglar las cosas.

Finalmente, los estudiantes con cuentas nuevas deben saber que pueden ser blanco de estafadores, por lo que deben estar al tanto de la estafa de cheques de caja. Una mujer, que no quiso que se revelara su identidad, nos dijo que su hija de 19 años fue estafada por depositar un cheque de $ 2,980 en su cuenta de cheques estudiantil. Luego, retiró $ 2,500 al día siguiente y utilizó el dinero para comprar tarjetas prepagadas. Luego, envió esas tarjetas al delincuente, siguiendo las instrucciones del estafador. El banco le permitió retirar esos fondos a pesar de que la hija solo tenía $1,200 depositados en cuentas de cheques y ahorros. Esto se debe a que las regulaciones requieren que los bancos liberen fondos de los cheques de caja de esa manera.

Cuando el cheque de caja resultó ser falso, el banco se apoderó de los fondos de las cuentas bancarias de la hija y la madre para cubrir el adeudo del cheque sin fondos, lo que era perfectamente permisible según los términos de la cuenta.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.