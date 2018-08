Hijo de Mariah Carey y Nick Cannon compone canción navideña sobre ‘senos’

“No sé si debería decir esto, pero el caso es que mi hijo, cuando le quedaba muy poco para cumplir cinco años, escribió una canción y me dijo que estaba muy emocionado porque era su primer tema navideño. Llamé a su madre (Mariah Carey) para contárselo y me preguntó que si ya lo había escuchado. Y me dijo que me asegurara de escucharlo en cuanto pudiera“, ha empezado a relatar el artista en una divertida conversación con el portal de noticias ‘Entertainment Tonight‘. “Y entonces empezó a cantar: ‘He visto tus pechos en Nochebuena, son muy bonitos y no quiero dejarte’… Y claro, yo me quedé pensando: ‘Este es mi chico‘“, ha bromeado durante la entrevista.

Como era de esperar, la reacción de la estrella del pop ante el contenido algo inapropiado -especialmente de cara a la temporada festiva- y sexualizado que encierran estos versos fue diametralmente opuesta a la de su ex marido, hasta el punto de hacerle prometer que jamás compartía semejante anécdota con nadie para que cayera cuanto antes en el olvido.

“Mariah me va a matar porque les estoy contando esto, y lo tenía terminantemente prohibido. Pero las cosas como son, ¡es la mejor canción de Navidad que he escuchado en toda mi vida! A ella no le gustó mucho, pero aun así le deja cantarla en cada Nochebuena”, ha explicado el extrovertido intérprete.