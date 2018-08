Una guía para usar dinero móvil

¿Te sientes confundido por todas las formas digitales de pago que han surgido en los últimos años? A continuación, te explicamos cómo dar sentido a la variedad de nuevas opciones.

Carteras o monederos móviles

¿Qué hacen? Te permiten pagar compras en las tiendas y en línea.

Marcas notables: Android Pay, Apple Pay, PayPal, Samsung Pay.

Configuración: Registra tus tarjetas prepagadas de crédito, débito o (en algunos casos) con el monedero móvil de tu teléfono. Las cuentas de las tarjetas que registraste financian las transacciones del monedero móvil.

Cómo funciona: Sostén el teléfono en el lector de tarjetas de pago de un comerciante y sigue las instrucciones que figuran en él y en tu teléfono. Paga las compras en línea haciendo clic en el botón del monedero en la pantalla al momento de pagar en una aplicación móvil y cada vez más en un sitio web.

Costo: Sin tarifas directas.

Lo que nos gusta: Apple Pay ahora se acepta en 3 millones de tiendas en los Estados Unidos porque los minoristas están equipados con nuevos lectores de tarjetas con chip EMV que también tienen tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). Android Pay y Apple Pay necesitan NFC para realizar transacciones con cajas registradoras. Samsung Pay se puede utilizar en más de 10 millones de comercios en Estados Uidos porque emplea NFC además de una segunda tecnología que le permite comunicarse a través de una banda magnética con lectores que no tienen NFC en funcionamiento. Los monederos móviles agregan seguridad adicional al transmitir un “token” encriptado.

Advertencias: PayPal es principalmente para compras en línea y tiene una aceptación muy limitada en las tiendas minoristas. Apple Pay solo funciona en ciertos iPhones más recientes; Samsung Pay funciona solo en ciertos dispositivos Samsung. No podrás pagar con un monedero móvil si tu teléfono se queda sin energía.

Pagos de Persona a Persona (P2P)

¿Qué hacen? Te permiten enviar dinero a otra persona a través de la aplicación, correo electrónico o mensaje de texto.

Marcas destacadas: BBVA/Dwolla, Chase QuickPay, ClearXchange, pagos de Facebook por Messenger, Popmoney, Snapcash, Square Cash y Venmo.

Configuración: P2P no bancario: Descarga una aplicación P2P, crea una cuenta y conéctala digitalmente a tu cuenta bancaria o a una tarjeta de crédito, de débito o tarjeta prepagada. Banco P2P: inscríbete en la aplicación bancaria en línea o móvil de tu banco, regístrate en la función P2P opcional y vincula tu dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil al servicio.

Cómo funciona: Los remitentes deben ingresar el monto en dólares y la información de contacto del destinatario. Los destinatarios reciben una notificación cuando alguien les envía dinero, con instrucciones sobre cómo recobrarlo.

Costo: Generalmente, los destinatarios nunca pagan, y las tarifas de envío varían de forma gratuita hasta un máximo de 3% si se pagan con una tarjeta de crédito o con algunas tarjetas de débito.

Lo que nos gusta: Es superfácil. Puedes transferir dinero rápido (pero lee las advertencias). Todos los servicios toman medidas para garantizar la seguridad.

Advertencias: La rapidez con que los destinatarios reciben su dinero varía, según el servicio. Por ejemplo, el dinero se mueve al instante a través de los pagos de Facebook por Messenger y por clearXchange, pero el banco puede tardar hasta 5 días hábiles para que los fondos estén disponibles para ti. Venmo también mueve dinero en un instante, pero le tomará al destinatario otro día antes de que los fondos pasen de Venmo a una cuenta bancaria.

Aplicaciones de pago de marca

¿Qué hacen? Te permiten pagar compras solo en las tiendas físicas y proveedores de servicios de la marca comercial, y en sus contrapartes en línea.

Marcas destacadas: Dunkin ‘Donuts, Lyft, PayByPhone, Starbucks, Uber, Walmart Pay.

Configuración: Descarga la aplicación de teléfono inteligente patentada de la marca, crea una cuenta e ingresa la tarjeta de crédito o la de débito o, si se acepta, la tarjeta prepagada o la cuenta de PayPal a la que deseas abonar los pagos.

Cómo funciona: Los procedimientos de pago varían: la pantalla del teléfono inteligente puede mostrar un código QR o un código de barras leído por un dispositivo en el momento de pago. El teléfono puede leer un código QR en el lector de tarjetas de pago de un comerciante, y los usuarios pueden ingresar un número de ubicación que se encuentre en los parquímetros compatibles o, simplemente, puedes hacer clic en un botón de pago en la pantalla.

Costo: Generalmente, no hay cargos directos.

Lo que nos gusta: Estas aplicaciones combinan pagos, programas de lealtad y capacidades de pedido. Uber lo cobra automáticamente por un viaje. PayByPhone te permite extender los minutos del parquímetro desde donde te encuentres. Walmart Pay se puede configurar para escanear recibos electrónicos de Walmart, comparar los precios de los competidores locales anunciados y acreditar la diferencia.

Advertencias: Puede usarse solo para una marca comercial. No puedes pagar si a tu teléfono se le agota la batería. La aplicación Lyft puede retener más del costo de tu viaje por varios días, lo que a su vez podría ocasionar un sobregiro si se financia con una tarjeta de débito. Algunas ubicaciones de PayByPhone cobran una tarifa de 25 centavos a $ 1.

Etiquetas electrónicas de peaje

¿Qué hacen? Te permiten pagar los peajes de autopistas, vías rápidas, puentes y túneles, así como el estacionamiento en algunos aeropuertos.

Marcas destacadas: ExpressToll, E-ZPass, FasTrak, Good To Go, MnPass, SunPass, TxTag.

Configuración: Compra una etiqueta, que consiste en un transpondedor o una calcomanía con un microchip integrado, y pégala en tu automóvil. Crea una cuenta en línea, registra el número de ID de la etiqueta y vincula una tarjeta de crédito o débito a la cuenta para depositarla de forma manual, periódica o automática cuando el saldo prepagado sea inferior a cierto nivel.

Cómo funciona: En lugar de utilizar las casetas de cobro en efectivo, simplemente conduce por los carriles de peaje designados con los lectores, lo que te permite pagar sin detenerte. En algunos estados, los vehículos compartidos (carpoolers) de alta ocupación pueden activar un interruptor en la etiqueta para usar carriles rápidos de peaje gratis.

Costo: Más allá del peaje en sí, las autoridades de peaje cobran una pequeña o ninguna tarifa de mantenimiento mensual de la cuenta, dependiendo de la ubicación. *

Lo que nos gusta: los viajeros pueden ahorrar de 20 minutos a una hora del tiempo de manejo diario, dice J. J. Eden, presidente de Alliance for Toll Interoperability, sin tener que detenerse.No hay necesidad de tener que buscar el dinero en efectivo o cambio en el momento. Algunas agencias ofrecen descuentos electrónicos de 10 a 25% o más. A diferencia de la mayoría de las etiquetas, utilizables en un solo estado, E-ZPass funciona en 16 estados del Este y el Medio oeste. Pero las agencias de peaje están trabajando para hacer que las etiquetas se puedan usar en cualquier otro sistema.

Advertencia: El alto volumen de tráfico puede obstruir incluso las líneas de peaje. Y ahora, los descuentos, utilizados para atraer nuevos clientes, están empezando a desaparecer.

Nota del editor: Este artículo también formó parte de la edición de abril de 2016 de la revista Consumer Reports.

*Este artículo se actualizó el 13 de octubre de 2016 para corregir un error en la descripción de las tarifas asociadas con las etiquetas electrónicas de peaje. Más allá del peaje en sí, las autoridades de peaje cobran una tarifa de mantenimiento de cuenta mensual pequeña o nula por las etiquetas, dependiendo de la ubicación, en lugar de las “tarifas sin cargo” informadas originalmente.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.