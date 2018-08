Melanie Griffith descarta la idea de volver a casarse

Después de Antonio Banderas hizo borrón y cuenta nueva en el amor

El historial sentimental de Melanie Griffith está repleto de sorpresas: desde su relación sentimental con Don Johnson, el entonces compañero de reparto de su madre al que conoció con 14 años y con quien se casó en dos ocasiones, a su romance con su co-protagonista en ‘Two much’, Antonio Banderas, con quien acabó compartiendo casi dos décadas de su vida antes de que anunciaran un divorcio tan inesperado como lo fue en un principio el éxito de su unión. Entre medias, le dio tiempo a tener tres hijos biológicos -Alexander Bauer, Dakota Johnson y Stella del Carmen Banderas- y acoger como propio en el seno de su familia al hijastro que ganó de su unión con Johnson.

En vista de los muchos giros que ha dado su vida, no resultaría demasiado descabellado imaginarse que la actriz de 61 años podría volver a pasar por el altar si se cruzara en su camino el hombre adecuado. Sin embargo, ella descarta sin planteárselo dos veces esa posibilidad al considerar que un nuevo matrimonio sería completamente innecesario.

“La verdad es que no creo que sea ya relevante para nadie, pero en especial si has cumplido ya los 60 y tienes cuatro hijos y la vida que siempre habías querido. ¿Por qué casarse entonces? A ver, sí que me gustaría enamorarme de nuevo y vivir un romance apasionado, o tener una relación, pero no es el caso. Sigo buscando. He tenido un par de amantes, pero ninguna relación”, reconoce en una entrevista a la revista InStyle, en la que asegura con orgullo que mantiene una excelente relación con sus “tres maridos”. “Les quiero mucho a todos y estamos muy unidos”.

Melanie no se plantea recurrir a aplicaciones de citas para buscar pareja -“sería demasiado vulgar”, asegura- ni tampoco le preocupa la posibilidad de no encontrar una. En la actualidad su tiempo, que por primera vez en mucho tiempo le sobra, lo dedica a los suyos y a su trabajo.

“Después de divorciarme y, en cierto modo, ‘acabar’ con los niños -mi Stella tiene 21- por fin tengo el tiempo y la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva e insuflar nueva energía a mi carrera. Supongo que se podría ver desde ese prisma”, explica, aunque apresurándose a matizar que nunca se ha arrepentido de aparcar temporalmente su carrera en favor de su familia.

“Tienes que vivir tu vida en lugar de limitarte a interpretar a alguien más todo el tiempo. Y de todas formas, ¿cómo podrías dar vida a alguien más si tú misma no has vivido?”.