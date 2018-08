Cómo ayudar a tus hijos universitarios a obtener una tarjeta de crédito

En el pasado, solicitar tu primera tarjeta de crédito era uno de esos ritos universitarios de iniciación. Llenabas algunos formularios en una mesa en el campus, te regalaban una camiseta o un Frisbee gratis, y recibías tu tarjeta unas semanas más tarde por correo.

Era tan fácil que muchos estudiantes universitarios terminaban con más tarjetas de crédito, y mucho más deudas de las que podían manejar fácilmente, especialmente cuando la recesión azotó. La ley de las tarjetas (Card Act) del 2009 cambió todo eso, lo que hizo que desde entonces fuera mucho más difícil para los adultos menores de 21 años obtener una tarjeta de crédito y prohibir a los emisores que las publicitaran.

Ahora, si los estudiantes más jóvenes desempleados quieren obtener una tarjeta, necesitarán la ayuda de sus padres. (Los estudiantes que pueden proporcionar comprobantes de ingresos aún pueden obtener una tarjeta por su cuenta).

Hay algunos motivos válidos para que un padre brinde asistencia. Obtener una tarjeta anticipadamente puede ayudar a los estudiantes a aprender a administrar el crédito de manera responsable, y proporciona una fuente de fondos que se pueden aprovechar en una emergencia las 24 horas del día.

Los estudiantes también pueden beneficiarse de la construcción de un buen historial de crédito antes de graduarse de la universidad. “Eso los coloca en una mejor posición cuando se gradúen y busquen obtener préstamos para su primer automóvil o su primera casa”, dice Bruce McClary, vocero de la Fundación Nacional de Asesoramiento de Crédito.

Si crees que tu estudiante universitario está listo para una tarjeta de crédito, sigue los pasos a continuación.

Habla con tu hijo sobre la importancia del crédito y de los puntajes de crédito. La mayoría de las escuelas secundarias no enseñan educación financiera. Si no has conversado sobre los principios básicos del crédito con tu hijo, es algo que debes hacer antes de que se vaya a la escuela, sin importar si consigue una nueva tarjeta de crédito o no. Casi el 60% de los estudiantes universitarios encuestados por LendEdu no sabía lo que era un puntaje de crédito, y el 20% pensaba que tener un puntaje de crédito bajo era mejor que uno alto (pero no lo es).

“No es algo intuitivo”, dice Beverly Harzog, autora de “The Debt Escape Plan: cómo liberarse de los saldos de las tarjetas de crédito, aumentar el puntaje crediticio y vivir libre de deudas”. Y Harzog añade: “Los jóvenes pueden meterse en problemas con el crédito rápidamente”.

Asegúrate de que tu hijo comprenda que usar una tarjeta de crédito de manera responsable significa nunca gastar más de lo que puede pagar en un mes. Una forma de comenzar es mostrarle a tu hijo algunas de tus declaraciones recientes, explicando cómo calcular cuánto debe y cómo se calcula el interés. Enséñale donde aparece la “advertencia de pago mínimo” que los estados de cuenta mensuales de la tarjeta de crédito deben mostrar para saber cuánto costaría y cuánto se tardaría uno si realizara solo el pago mínimo del saldo actual cada mes.

Comprende tus opciones como padre. Si planeas pagar todas las facturas, simplemente puedes agregar a tu hijo como usuario autorizado a una tarjeta que ya tengas. Las facturas te llegarán a ti, y podrás eliminar a tu hijo en cualquier momento, pero todavía estará construyendo un historial de crédito.

También puedes firmar conjuntamente lo que se conoce como una tarjeta de estudiante. Muchos emisores ofrecen tarjetas con tarifas bajas, límites relativamente bajos y recompensas orientadas para estudiantes universitarios. Puedes comparar ofertas en línea en CardRatings.com o LowCards.com. Como cofirmante, serás igualmente responsable de la deuda, pero las facturas irán a la dirección de tu hijo. Si tu hijo no cumple con los pagos o acumula un saldo, esto podría dañar tu puntaje de crédito, y podría ser difícil eliminarte a ti mismo de la cuenta más adelante. “Cuando firman una tarjeta de manera conjunta, ambas partes son igualmente responsables de la deuda”, dice John Ulzheimer, un experto en crédito que una vez trabajó para FICO, Equifax y Credit.com.

Otra opción es firmar conjuntamente una tarjeta asegurada. Con una tarjeta asegurada, deberás configurar una cuenta bancaria con un depósito en efectivo que se convertirá en la garantía de la tarjeta. La tarjeta tiene un límite igual o cercano a la cantidad de dinero en la cuenta bancaria. Busca una tarjeta que reporte pagos a las oficinas de crédito (no todas las tarjetas aseguradas lo hacen), para que tu hijo pueda empezar a construir un historial crediticio. Al igual que con una tarjeta de estudiante, si firmas conjuntamente para obtener la tarjeta asegurada, tú serás responsable de los pagos.

Vigila los pagos de tu hijo. Debido a que puedes ser financieramente responsable de los pagos con tarjeta, es importante comunicarte regularmente con tu hijo para verificar cómo está manejando sus gastos. Regístrate para recibir alertas por mensaje de texto que pueden informarte si el gasto supera un cierto límite o si una factura no se paga a tiempo.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.