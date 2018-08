Las crueles burlas a Chiquis Rivera por su atuendo viajero

World stop! 🖐🏻… que la gran manzana nos espera! 😎🍎🌃✈️🙏🏻 #NYC #OOTD #AirportSwag Sweater: @zara Shoes: @stevemadden Hat: @nordstrom 🤷🏼‍♀️🙆🏼‍♀️ Shades: @forever21 #FashionByChiquis

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Aug 14, 2018 at 10:24am PDT