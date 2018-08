Revelan el “secreto” mejor guardado del bronceado de Trump

Revelan que el presidente usa una cama bronceadora todas las mañanas en la Casa Blanca

Si alguna caracteristica física resalta del presidente Donald Trump es el color de su piel. Según reporta la ex asesora de la Casa Blanca el tradicional color anaranjado de la piel del presidente se debe a su obsesión por la cámara bronceadora.

“Prefiere hacerlo en la mañana para que ‘se vea bien’ todo el día”, reveló Omarosa Manigault Newman, la ex miembro de la Casa Blanca, en su nuevo libro, Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House, el cual fue lanzado este Lunes, 13 de agosto.

Según Manigault, Trump asiste todas las mañanas a una cámara bronceadora que tiene guardada en la residencia privada de la Casa Blanca.

Omarosa que conoce a Trump desde la epoca cuando el magnate era el anfitrión del reality show de Apprentice afirmó que el presidente despidió a la acomodadora principal de la Casa Blanca, Angella Reid, en parte debido a la forma en que manejó el transporte de la cama broceadora, reportó US Weekly.

Las últimas acusaciones de Omarosa sobre el presidente llegan días después de que ella afirmó que el magnate usó la palabra “N”, un grotesco insulto racial en el set de grabación de The Apprentice, acusándolo de “racista, fanático y misógino”.

Por su parte Trump que todavía tiene que aclarar las distinta acusaciones de Manigault, se desató en las redes sociales para desacreditarla “Cuando le das un respiro a un loco y llorón y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funcionó”, escribió este martes en Twitter.

“Buen trabajo del general Kelly por su rapidez. ¡despidiendo a ese perro!”, concluyó Trump