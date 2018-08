Un chico muere ahogado en un hoyo que cavó en la playa

Sucedió en una playa francesa, donde un joven cavó un hoyo tornado en "arenas movedizas" al subir la marea

Un chico de 21 años perdió la vida ahogado este fin de semana en una playa francesa cuando la marea inundó un hoyo que había cavado él mismo para meterse dentro.

“El joven decidió cavar un hoyo bastante profundo para poder estar de pie dentro“, afirmó la fiscalía local en un comunicado, explicando que no pudo salir a tiempo cuando subió la marea pese a la ayuda de un familiar. Los servicios de auxilio no lograron revivirlo.

El triste accidente tuvo lugar el domingo por la tarde en la playa de Barbâtre, en la isla de Nourmoutier, que se encuentra a poca distancia de la costa atlántica de Francia y de la ciudad de Nantes.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, pidió auxilio al no ser capaz de salir de la arena, convertida en auténticas arenas movedizas. De hecho, el cuerpo no pudo recuperarse hasta que bajó la marea.

Las autoridades francesas han afirmado que no es la primera vez que ocurre algo así en la zona, advirtiendo del peligro que esconde esta clase de juegos.