¿Puedo viajar con visa de turista a EEUU mientras me pide mi hermana?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana, un lector quiere saber si le negarán la entrada al país como turista si se está procesando una petición familiar a su favor

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Vivo en Guatemala y tengo una visa de turista B-2 para ingresar a los Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana americana y está por presentar una petición familiar para que emigre a los Estados Unidos en el futuro. ¿Puedo seguir viajando con mi visa de turista o ya no me permitirán ingresar a los Estados Unidos hasta que me aprueben la visa de inmigrante? Jorge G.

Jorge, es posible que puedas seguir viajando a los Estados Unidos con tu visa de turista mientras esperas solicitar una visa de inmigrante por medio de la petición familiar que tu hermana presentará con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Los términos de la visa de turista B-2 estipulan que no puedes tener la intención de quedarte a vivir en los Estados Unidos cuando solicitas una entrada al país. Cada vez que viajas a los Estados Unidos, un oficial de aduana evalúa tu solicitud de entrada para determinar si llenas los requisitos para ingresar al país, incluyendo ser admisible y demostrar que no te quedarás a vivir en los Estados Unidos.

El trámite de una petición familiar por la vía consular consta de dos etapas y puede tomar muchos años, dependiendo tu país de origen y quién te pide. Una vez que te aprueben la petición, tu archivo migratorio es enviado al Centro Nacional de Visas (NVC, siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante esta segunda etapa, tendrás que esperar hasta que haya una visa de inmigrante disponible para ti y puedas solicitarla.

En tu caso, como tu hermana te estará pidiendo y eres de Guatemala, entras en la categoría de cuarta preferencia, hermanos de ciudadanos estadounidenses, en la que actualmente tendrás que esperar aproximadamente 13 años para obtener una visa de inmigrante.

Mientras tu caso es procesado por el gobierno federal y esperas solicitar una visa de inmigrante, deberías poder viajar sin problemas. Al llegar a Estados Unidos con una visa de turista B-2, el oficial de aduanas no debería considerar la petición familiar como una muestra de tu parte que quieres quedarte a vivir en el país.

Cuando finalmente puedas presentar una solicitud de visa de inmigrante, en ese momento estarás demostrando una intención de vivir permanente en los Estados Unidos y probablemente no podrás seguir usando tu visa de turista.

Si decides viajar a los Estados Unidos con una visa de turista mientras esperas solicitar tu visa de inmigrante, nunca le mientas a un oficial de aduanas sobre la petición familiar que tu hermana presentó a tu favor.

Cada vez que viajes, deberás llevar contigo evidencia que demuestre claramente que no piensas violar los términos de tu visa quedándote a vivir o trabajar ilegalmente en los Estados Unidos.

Por ejemplo, se recomienda que lleves documentación que confirme que vives y trabajas en el exterior y que no has violado las leyes de inmigración de Estados Unidos en el pasado.

También, lleva prueba que tu caso todavía está pendiente con USCIS o el NVC y que no has presentado una solicitud de visa de inmigrante.

Jorge, tú y tu hermana deben de consultar con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

