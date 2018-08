Desamparados de Los Ángeles ya duermen hasta en las aceras del Ayuntamiento

Les gusta dormir en esa área porque se sienten más seguros y protegidos de asaltos y robos, y la policía no los molesta

Apenas cae la tarde, a los desamparados se les ve afanosos instalar sus carpas para dormir en las banquetas que rodean el edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Les gusta ponerse casi a las entradas del edificio municipal por la Calle Main. Los que no tienen tiendas de campañas, se meten en bolsas de dormir, o se acuestan sobre cartones.

Los policías han trazado una línea con gis para que las personas sin hogar no se pasen con sus carpas de cierto perímetro y no impidan el paso de peatones. Si cruzan la línea, los policías los mueven para que no entorpezcan el caminar de la gente.

“Por lo bajito somos entre 50 y 60 los que dormimos aquí todas las noches”, dice John, un desamparado, originario de Nebraska.

“Podemos instalarnos desde las 5, 6 de la tarde, y nos dejan dormir hasta las 6:00 de la mañana cuando empiezan a limpiar las banquetas”, comenta John secundado por Barry, otro desamparado.

Un sitio seguro y limpio

John y Barry dicen que las banquetas frente a las entradas principales del público al Ayuntamiento se han convertido en un sitio preferido para dormir para algunas personas sin hogar, debido a que es un sitio seguro y limpio.

“La policía no nos molesta. Son comprensivos. Si ven a alguien que orina en la calle, no le dan una multa ni lo detienen. Le dicen de buena manera que no lo vuelva a hacer”, dice Barry.

“La mayoría de los que nos quedamos aquí a dormir no tenemos problemas de drogadicción. En otras partes como en las banquetas de las cortes criminales, los desamparados que duermen ahí consumen mucha heroína y cristal, y después de varios días de estar inyectándose la droga, empiezan a gritar y alucinar”, completa.

John y Barry comentan que durante el día pueden dormir en el pasto de los jardines del Ayuntamiento, pero los policías los levantan a las 10:30 de la noche para que se mueven. “ Yo creo que por ley no podemos dormir en los jardines. Tampoco queremos pasar la noche ahí porque los rociadores para regar el pasto, se prenden de madrugada, y no nos gusta terminar empapados”, comenta riendo John.

David, un desamparado latino que se instala todas las noches frente al edificio, dice que se siente más seguro de dormir afuera de las oficinas municipales porque en la esquina está el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Aquí es más difícil que nos roben, y mi esposa y yo nos sentimos más protegidos. Ya nos han asaltado varias veces y nos quitan lo poco que tenemos”, dice mientras empuja su carrito.

Pero los desamparados no solo duermen en las banquetas que circundan el edificio del Ayuntamiento, sino hasta se bañan frente al edificio municipal.

Desde hace un año, la organización no lucrativa Lava Mae instala frente al Ayuntamiento un camión con regaderas para que las personas sin hogar puedan darse una regaderazo gratis.

“La oficina del alcalde Eric Garcetti nos invitó a venir al Ayuntamiento para dar un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer diferente”, dice Paul Aslplund, de la organización Lava Mae. “Es parte de nuestra filosofía Hospitalidad Radical que busca dar un cuidado extra a las personas desamparadas. Nosotros buscamos ser parte de la estructura de servicios de apoyo para que esta población tenga mejores oportunidades. Tal vez después de darse un baño pueden irse a su trabajo o salir a buscar empleo o ir a la escuela”, completa.

“En promedio se bañan entre 40 y 45 personas. Aquí les damos toalla, jabón, champú y otros productos para el aseo personal”, agrega.

El camión con regaderas se instala en el Ayuntamiento a las 7:00 de la mañana, y empieza a proveer el servicio a las 8:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde todos los miércoles.

José, un hombre de 65 años que lleva 15 años de vivir en las calles, dice que si no fuera por Lava Mae no se bañaría.

“Yo llego a las 7:30 de la mañana para apuntarme en la lista para bañarme. Me toca esperar 1 hora 30 minutos o 2 horas por una regadera. Pero me siento muy bien después de darme este baño”, expresa a pocos minutos de asearse.

Además de los baños para los desamparados, dos miércoles al mes, la organización Lava Mae, lleva servicios de corte de pelo y les ayudan en su búsqueda de empleo.

“Un individuo llamado Phillip nos ayuda con los cortes de pelo, y la organización Peace, Love and Knowledge los ayuda a escribir sus curriculums y a llenar solicitudes de empleo”, menciona Asplund..

Mientras esperan para darse una ducha, los sin hogar puede jugar juegos de mesas que les lleva Lava Mae. “Lo que queremos también con todo esto, es que la gente que camina por el Ayuntamiento, vea lo que se está haciendo por la población desamparada, tome conciencia y se involucre”, observa.

John y Barry dice que lo que más le hace falta son sanitarios portátiles por las noches. En el día, nos dejan entrar al baño de unos de los edificios del Ayuntamiento, pero en la noche cierran, y el sanitario más cercano está hasta arriba del Grand Park.

“Nosotros tenemos que cuidar lo que comemos y cuándo lo comemos para no tener problemas en la noche sin un baño dónde ir”, dice Barry.

Por lo general, van a cenar cada noche a la parroquia de la Placita Olvera donde les dan comida gratis. “Los martes y jueves, unos coreanos nos traen a regalar comida aquí al Ayuntamiento”, dice.

Celeste Rodríguez, coordinadora de políticas para los desamparados del Ayuntamiento, da a conocer que este miércoles 22 de agosto habrá un evento grande para conectar a la población de desamparados con servicios como revisiones médicas y ayuda para encontrar empleo, vivienda y otros programas.

Lava Mae fue fundada en 2014 por Doniece Sandoval, nativa de Texas, pero residente de San Francisco. Comenzaron por convertir los camiones del transporte público en regaderas y sanitarios con ruedas para llevar higiene y devolver la dignidad a los vecinos sin un hogar de San Francisco.

Según su portal, han servido a más de 10,000 personas que han tomando un baño en sus regaderas móviles en el área de la Bahía de San Francisco y en Los Ángeles.