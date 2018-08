Los programas de recompensas para farmacias pueden ayudarte a ahorrar

Los estadounidenses están vaciando más sus bolsillos para pagar los medicamentos. Para ayudarles a gastar menos, algunas de las principales cadenas de farmacias ofrecen descuentos para mantener los costos bajos, con oportunidades como medicamentos genéricos a $4 por mes o a $10 por 3 meses, por ejemplo. Y también ofrecen cada vez más programas de premios para el cliente habitual que pueden reducir aún más tus gastos en la farmacia.

Las ofertas de farmacia en las 3 cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos (CVS Pharmacy, Rite Aid y Walgreens) funcionan de la siguiente manera: te inscribes gratis y acumulas puntos al surtir recetas, al ponerte una vacuna o, incluso, al ingresar información de tu glucemia o presión arterial, del ejercicio que haces o al dejar de fumar.

Además de una mejor salud, esos puntos podrían traducirse en descuentos, a veces grandes, o en dólares de recompensa que puedes gastar en la tienda.

Eso puede ayudar a que las personas ahorren en medicamentos recetados y otros productos y servicios de salud y bienestar, dice Chris Krese, portavoz de la Asociación Nacional de Farmacias de Cadena.

Ten en cuenta que hay algunas excepciones. Por ejemplo, las compras de alcohol, tabaco, tarjetas de regalo, giros postales y boletos de lotería no se destinarán a tus beneficios. Y los programas de cliente habitual no están disponibles en todos los estados. CVS y Rite Aid, por ejemplo, no ofrecen recompensas por recetas que se compraron en New Jersey y New York. Así que consulta con tu farmacia local para obtener más información.

¿Te preocupa la privacidad?

Como parte del proceso de inscripción, pueden solicitarte información personal, como tu nombre, correo electrónico, domicilio, número de teléfono y, posiblemente, la fecha de tu cumpleaños.

Si te preocupa compartir esa información, ten en cuenta que las políticas de privacidad de las 3 grandes cadenas indican que no venden esta información a los vendedores externos sin tu autorización por escrito. (Pero, como verás a continuación, pueden compartirla con sus «socios comerciales»).

Eso significa que no deberías recibir material promocional que no se relacione con el minorista, pero puedes obtener cupones, anuncios de la tienda y otros tipos de material de mercadeo del minorista o de sus socios.

También debes saber que muchos minoristas siguen tus hábitos de compra, incluso si no estás inscrito en un programa de cliente habitual, dice Joseph Turow, Ph.D., profesor de la Facultad de Comunicaciones Annenberg de la Universidad de Pennsylvania y autor de «Los pasillos tienen ojos: cómo los minoristas siguen tus compras, te despojan de tu privacidad y definen tu poder» (Yale University Press, 2017). «Las cadenas de farmacias pueden, por ejemplo, monitorear tus compras con tarjeta de crédito en sus tiendas para que les ayude a anticipar lo que podrías comprar en el futuro», añade.

Si ya surtiste una receta en una de las cadenas o te inscribiste para el resurtido automático de recetas, esa cadena tiene los detalles de tu cumpleaños y de tu seguro, y puede tener datos adicionales sobre tu salud.

Estos son los detalles claves, incluidas las prácticas de privacidad, para ayudarte a decidir si deseas inscribirte en un programa de cliente habitual y cuál sería el mejor para ti.

Programa «CVS ExtraCare Pharmacy & Health Rewards»

Conceptos básicos: Inscríbete en el programa CVS ExtraCare Pharmacy & Health Rewards y gana créditos para Recompensas ExtraBucks, que pueden canjearse para comprar en tiendas CVS o en línea. Por cada 10 créditos que ganas a través de compras y servicios de farmacia, obtienes $5 en Recompensas ExtraBucks.

Cómo acumular recompensas:

Gana 1 crédito por vacunas contra la influenza y otras vacunas y al inscribirte para recibir recordatorios de resurtido por correo electrónico o alertas de receta por mensaje de texto.

Gana 3 créditos por cada receta de 90 días y 1 crédito cada vez que surtas o vuelvas a surtir una receta.

Surte 10 recetas y gana $5 en Recompensas ExtraBucks, con un máximo de $50 en Recompensas ExtraBucks por año.

Si usas una farmacia CVS en una tienda Target, obtén un cupón de $5 para Target o $5 de Recompensas ExtraBucks luego de surtir las 10 recetas.

Gana 3 créditos por agregar la gestión de recetas a tu cuenta en línea, lo que te permite resurtir pedidos, ver tu historial de recetas, consultar tu calendario de recetas y más.

Extras: Obtén oportunidades adicionales para ganar crédito a través de la aplicación de CVS o por correo electrónico.

Es bueno saberlo: Cada vez que ganas 10 créditos, se tarda alrededor de una semana en agregar los $5 de Recompensas ExtraBucks. Los créditos vencen al final de cada año.

Política de privacidad: Si quieres ganar y usar las recompensas, deberás proporcionar tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono y fecha de nacimiento. Y tendrás que estar de acuerdo con los términos de la política de privacidad general de CVS. Ten en cuenta que CVS dice que puede compartir tu «información personal con nuestros negocios afiliados o con nuestros socios comerciales, que pueden usarla para enviarte comunicaciones de marketing y más».

Si surtes recetas en CVS, también estás sujeto a los términos de otra política de privacidad, que cubre lo que se conoce como «Información de salud protegida».

Programa de recompensas «Wellness+» de Rite Aid

Conceptos básicos: Ganas «Puntos Wellness+» en compras calificadas y los puntos se pueden usar para descuentos en los artículos que compras en la tienda o en línea. Cuantos más puntos ganes, mayor será tu descuento: una vez que hayas ganado 500 puntos (categoría de plata), obtendrás un 10% de descuento en los artículos calificados durante un año. Al ganar 1,000 puntos (categoría de oro) obtendrás un 20% de descuento en compras calificadas para ese período de tiempo.

Además, algunas compras pueden ganar «Recompensas Wellness+ BonusCash» en forma de créditos en línea o para la tienda. La inscripción al programa también te ofrece precios adicionales para miembros y descuentos en algunos otros artículos de toda la tienda.

Cómo acumular recompensas:

Gana 1 punto por cada dólar que gastes en compras calificadas sin receta.

Gana 25 puntos por vacunas y por cada receta que no esté financiada con fondos gubernamentales, excepto en New Jersey y New York. Gana 1 punto por cada dólar que gastes en copagos de recetas financiadas por el gobierno (es decir, de Medicare y Medicaid), incluidas las vacunas, con un máximo de 25 puntos por receta.

Gana $20 de BonusCash con cada compra de $75 de productos calificados para las alergias que se venden sin receta.

Extras: Los beneficios de Wellness+ también incluyen acceso en línea a un farmacéutico todos los días las 24 horas. Si tienes 65 años o más, también obtienes un 20% de descuento en compras calificadas el primer miércoles de cada mes y una consulta gratuita en persona con un farmacéutico (aunque puedes solicitar hablar con un farmacéutico en cualquier momento), que puede revisar tus medicamentos y tus vacunas, ofrecerte un examen de la presión arterial sin cargo y responder tus preguntas sobre el programa Medicare Part D.

Es bueno saberlo: Los puntos caducan al final de cada año. Pero si alcanzas la categoría de plata o de oro, los descuentos son válidos hasta el final del próximo año calendario, en este caso, hasta finales del 2019.

Política de privacidad: La política de privacidad del programa Wellness+ forma parte del acuerdo de privacidad general del sitio web de la empresa y de los términos y condiciones de Wellness+. Para inscribirte, tienes que dar tu nombre, correo electrónico y número de teléfono, pero puedes optar por no recibir comunicaciones de Rite Aid sobre el programa Wellness+. También puedes evitar que Rite Aid comparta tu información con terceros, pero deberás llamar al 866-967-4832 o enviar un correo electrónico a riteaidonlinestore@riteaid.com para hacerlo.

Al igual que con CVS, hay una política de privacidad independiente para tu información de salud protegida. Esto aplica cuando surtes una receta.

Programa «Balance Rewards» de Walgreens

Conceptos básicos: Gana 10 puntos por cada dólar que gastes en casi todas las compras en la tienda y en línea con el programa Balance Rewards de Walgreens, y canjéalos para obtener descuentos en artículos calificados en las cadenas de Walgreens y Duane Reade. Por cada 1,000 puntos que ganes, recibes $1 para gastar en la tienda o en línea. Con 40,000 puntos que ganes, obtienes $50 para comprar. Puedes obtener más puntos a través de Balance Rewards para un programa de opciones saludables, mediante un seguimiento de las actividades de vida saludable que realizas.

Cómo acumular recompensas:

Gana 100 puntos por cada vacuna y por cada receta de 30 días, y 300 puntos por cada receta de 90 días que surtas, incluidas las recetas de Medicare y Medicaid.

A través del programa de opciones saludables, obtén 20 puntos por cada milla que camines, corras o recorras en bicicleta, y 20 puntos por día si ingresas los datos de tu presión arterial, tu glucemia, tu peso o tus horas de sueño.

Obtendrás 250 puntos si sincronizas tu cuenta de opciones saludables con un rastreador de actividad (incluido Fitbit) o ​​con una aplicación, como Google Fit, iHealth, MapMyFitness, MyFitnessPal o Runkeeper.

También obtendrás 250 puntos con opciones saludables por comprometerte a dejar de fumar, 20 puntos por día si haces seguimiento de tu progreso y otros 250 puntos por eliminar el hábito por completo.

Extras: Si vinculas tu membresía AARP con tu cuenta de Balance Rewards, ganas un bono de 50 puntos por cada dólar que gastes en los productos de la marca de la tienda. También ganarás 1,000 puntos por vacuna y recibirás ofertas especiales.

Es bueno saberlo: Hay una cantidad limitada de puntos que puedes ganar por cada actividad. Por ejemplo, alcanzas el máximo de 1000 puntos por mes por hacer ejercicio y puedes registrar solo la glucemia 2 veces al día para obtener 20 puntos. Los puntos caducan después de 12 meses o si tu cuenta estuvo inactiva durante 6 meses.

Política de privacidad: Para inscribirte, debes dar tu nombre, número de teléfono, código postal, correo electrónico y fecha de nacimiento, pero puedes optar por no recibir comunicaciones de la empresa por correo electrónico. Walgreens dice que no alquila ni vende tu información a terceros no afiliados, solo a aquellos que prestan servicios en nombre de Walgreens. Si conectaste tu cuenta de opciones saludables con una aplicación de seguimiento de actividad, Walgreens dice que divulgará esos datos solo «para mejorar la salud o con el fin de investigar la salud», y solo después de obtener tu consentimiento. Si surtes recetas en Walgreens o Duane Reade, se aplica una política de privacidad distinta.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.