Diego Reyes va por la titularidad con el Fenerbahce, pero hay un “pequeño” detalle

El defensa central mexicano ya se encuentra en Turquía para iniciar su nueva aventura en el fútbol

La mesa está servida en bandeja de plata y el defensa Diego Reyes se convertirá en el cuarto mexicano en militar en el fútbol de Turquía.

Falta un “pequeño” detalle, la firma del contrato, pero es un hecho que Reyes disputará la actual temporada con el Fenerbahce, el segundo equipo más ganador de la liga turca.

Antes de viajar rumbo a tierras turcas, el ahora exjugador del FC Porto de Portugal aseguró que va por la titularidad con el equipo europeo, una vez que dejó atrás la lesión que lo alejó unos meses de las canchas y que incluso lo marginó del Mundial de Rusia 2018.

“Estoy muy contento, muy feliz y emocionado por esta nueva aventura. (Estoy) perfecto, muy bien gracias a Dios, ya 100 por ciento recuperado y espero estar lo antes posible en las canchas. Es una liga que le ha ido bien, es un equipo increíble también, y bueno, espero llegar ahí y tratar de ganarme un puesto y jugar bien”, comentó Diego Reyes antes de partir rumbo a Estambul, su primer destino para realizar los últimos trámites con miras a su nuevo equipo.

“Todavía no firmo nada, ya estaré firmando, mientras no, no me puedo sentir dentro”, agregó el zaguero mexicano.

🇹🇷 Diego Reyes antes de firmar con el @Fenerbahce: • “Es un equipo increíble”

• ¿Ventaja porque el DT ya dirigió al Chucky?

• ¿Marco Fabián de rival?

• Es una liga competitiva, los turcos son muy apasionados 🎥 | @alonzomunoz12 https://t.co/g2IgcrHiBX pic.twitter.com/D1f5kEwGEd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 24, 2018

Fenerbahce es dirigido actualmente por el holandés Phillip Cocu, el mismo que dirigió la temporada pasada al delantero mexicano Hirving “El Chucky” Lozano con el PSV Eindhoven en la Eredivisie.

Los otros mexicanos que probaron suerte en el fútbol de Turquía fueron Sergio Almaguer y Giovani Dos Santos con el Galatasaray y Antonio de Nigris, con el Ankaraspor.