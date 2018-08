Cómo aliviar el dolor de hombro

¿Sientes una fuerte punzada en el hombro cuando buscas un recipiente en el estante de la cocina? ¿Un dolor agudo mientras deslizas tu brazo por una manga de tu camisa?

No es sorprendente que millones de estadounidenses acudan al médico cada año debido al dolor de hombro. Los hombros son una combinación complicada de articulaciones, tendones y músculos, responsables de una amplia gama de movimientos del brazo.

Pero, ¿cuándo es suficiente lo que puedes hacer en casa para aliviar el dolor y cuándo necesitas más ayuda? Aquí te brindamos información importante para ayudarte a tomar esa decisión.

Causas de dolor de hombro

En ocasiones la razón es obvia, como una caída que provoca una fractura, dislocación o un desgarre del tendón. Pero, a menudo el dolor de hombro se produce gradualmente y se vuelve crónico.

En adultos mayores, eso generalmente se debe a la osteoartritis (OA), cuando el cartílago protector entre los huesos se desgasta, o, según Anand Murthi, MD, jefe de cirugía de hombro y codo en MedStar Union Memorial Hospital en Baltimore, debido a problemas crónicos del manguito rotador. (Este grupo de músculos y tendones mantiene la parte superior del brazo en la cavidad del hombro).

Cómo manejar el dolor moderado del hombro

Si tu dolor, rigidez o malestar es tolerable, evita levantar objetos pesados o realizar actividades que requieran mucha rotación del hombro, como alcanzar lugares por encima de tu cabeza. Si es necesario, usa un medicamento de venta libre, como acetaminofeno (Tylenol y genérico) o ibuprofeno (Advil y genérico). Estirarte puede ayudar. (Ve los ejemplos aquí).

Dos tipos de estiramiento para el dolor de hombro: de 3 a 5 minutos de estiramientos suaves al día pueden ayudar a aliviar el dolor moderado, dice un fisiatra de New York, Michael Mizhiritsky, MD. Él recomienda lo siguiente:

Estiramiento por la pared: párate derecho al frente de una pared de manera que solo tus dedos estén en contacto con ella, y lentamente deja que tus dedos suban por la pared hasta que sientas un suave estiramiento en la parte posterior de tus hombros. Quédate así durante 15 a 30 segundos; repite de 2 a 4 veces. (Ve la ilustración abajo, a la izquierda).

Elevación del codo: estando de pie o sentado, toma tu brazo izquierdo a la altura del codo con la mano contraria. Suavemente levanta tu brazo izquierdo hacia arriba y sobre tu cuerpo. Quédate así durante 15 a 30 segundos. Hazlo con el otro brazo. Repite de 2 a 4 veces con cada brazo. (Ve la ilustración abajo, a la derecha).

Cuándo deberías consultar a un médico

Busca atención de emergencia por un posible ataque al corazón si tienes dolor repentino en el hombro acompañado de aturdimiento, náusea, dolor en el pecho, mandíbula o la espalda; o debilidad o entumecimiento en un brazo.

El dolor intenso a causa de una caída u otro accidente también merece atención médica.

Considera ver a tu médico si el dolor no mejora en 2 a 4 semanas con auto tratamiento. Una descripción de los síntomas y su efecto (como un dolor que te despierta en la noche) y un examen físico pueden ayudar a tu médico a determinar la fuente.

Un sonido de crujido y chasquido al girar el hombro puede significar artritis. La incapacidad de resistir incluso una presión suave con tu brazo extendido podría significar un desgarre del manguito rotador.

Tu médico puede recomendar que continúes con tratamientos para realizar en casa, inyecciones de esteroides o terapia física. Las inyecciones de esteroides pueden reducir la inflamación y el dolor a corto plazo, pero no está claro si son más eficaces que algunos analgésicos de venta libre.

La terapia física, un programa supervisado de ejercicios, puede ser eficaz, pero puede tomar un mes o más antes de que veas mejoras sustanciales, dice Mizhiritsky, que trabaja en el Hospital Lennox Hill en la ciudad de New York.

¿Y con respecto a la cirugía?

Aunque algunas personas con osteoartritis grave pueden beneficiarse de la cirugía de reemplazo de hombro, las lesiones del manguito rotador por lo general se pueden tratar sin necesidad de cirugía, dice Murthi.

“La cirugía debe considerarse como el último recurso para el dolor de hombro”, dice Mizhiritsky.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de agosto de 2018 de Consumer Reports en temas de Salud.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.