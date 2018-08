Video: Lolita Cortés lloró con Rosie Rivera en MQB tras revelar que sufrió abuso

La juez del reality le compartió a Rivera una experiencia no muy grata

Sorprendente reacción de Lola Cortés durante la quinta gala de ‘Mira Quién Baila’; cuando Rosie Rivera, al aire, dijo que ya perdonó a su violador, la juez no pudo contener el llanto, comentando lo siguiente: “Yo no he podido perdonar al mío”.

Al término de la grabación de reality, Lola Cortés y Rosie Rivera se reunieron en un pequeño camerino para hablar de lo sucedido; ambas lloraron, se abrazaron y prometieron reunirse de nuevo para sanarse del alma.

A su salida del reality, Lola Cortés dijo lo siguiente: “sus palabras entraron directo al corazón y ella lo notó. Dios padre es tan sabio que nos unió y ahora tenemos mucho de qué hablar y yo tengo muchas cosas que ajustar en mi mente y en mi corazón. Abrió la llave porque supo que decirme, ella tocó mi corazón y supo cómo”, mencionó.

Aunque no especificó si su maltrato fue de índole sexual, Lola se lo calló por casi toda su vida:

“En nuestro medio la frase es el show tiene que continuar y eso es lo más difícil que puedes hacer porque significa que todo tiene que seguir. Tenía un caparazón que hoy rompieron, jamás, jamás, eso no tiene que notarse, la gente tiene que verse en el escenario perfecta y hoy me di cuenta que no lo soy. Por favor no se lo callen, yo llevo cuarenta y cinco años de mi vida callándome, tratando de encontrarle solución a recuerdos que no entiendo, hablen, hablen y no se callen”, dijo.

La cantante confesó que todavía no puede hablar de perdón puesto que aún no sabe por dónde va encaminar su proceso de sanación:

“Entendí que no tengo que perdonar, tengo que amar, como es, como fue, porque ya fue, porque eso que pasó y todo eso que viví, es lo que soy hoy”, comentó.

