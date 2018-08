Frankfurt-Guadalajara con escala en Estambul: ¿Chivas ya espera a Marco Fabián?

La eventual llegada del delantero no le quita el sueño ni la concentración a José Saturnino Cardozo

GUADALAJARA, México – El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo afirmó este jueves que no le preocupa la posible llegada del internacional mexicano Marco Fabián a las Chivas de Guadalajara tras su salida del Eintracht Frankfurt alemán.

“Mi cabeza no está viendo o pensando en refuerzos, yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo, no me preocupa ni me ocupa, porque para eso está José Luis (Higuera) y Amaury (Vergara) que son los que hablan con los jugadores”, dijo en conferencia de prensa.

Luego de que el Fenerbahçe de Turquía decidiera no fichar al centrocampista mexicano, debido a problemas en los exámenes médicos, Amaury Vergara, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo Omnilife-Chivas, hizo público su interés porque Fabián regrese al club donde debutó como profesional.

En la conferencia, Cardozo aseguró que si el volante llega al equipo “será bienvenido” por lo que puede aportar y si no, el equipo se mantendrá con el mismo estilo de juego que le ha dado tres victorias consecutivas en el torneo Apertura 2018.

“La verdad que es un jugador importante pero no me ilusiono, ni me preocupo, ni pierdo tiempo analizando si puede venir o no, pierdo más tiempo o soy más responsable en analizar el entrenamiento y analizar cada uno de los jugadores que tenemos y en su rendimiento del equipo”, enfatizó.

El paraguayo se refirió a la convocatoria de la selección mexicana para los compromisos ante Uruguay y Estados Unidos, el 7 y 11 de septiembre, y aseguró que le gustaría que el técnico interino, el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti se quedara de manera definitiva.

“Esperemos que de repente Ferretti pueda cambiar de opinión y pueda ser el técnico de la selección, tiene todo para serlo y para mí es un técnico de mucha experiencia, que es lo que necesita muchas veces la selección”, expresó.

El estratega afirmó estar contento por que sus jugadores Alan Pulido, Orbelin Pineda y Ángel Zaldívar fueron convocados por Ferreti para los citados compromisos.

“Si les dan 1, 5 o 10 minutos ellos van con la ilusión de jugar en la selección aunque es el primer partido de esta nueva era, esperamos que puedan participar y si van como titulares, mejor porque tienen condiciones y tienen calidad“, apuntó el estratega.

Cardozo aseguró que está enfocado en afinar aspectos del funcionamiento de Chivas para sumar puntos en el partido en el que recibirán al Pachuca el próximo sábado, en la octava jornada.

Chivas suma tres victorias, tres derrotas y un empate en el torneo mexicano que lo colocan en la décima posición de la clasificación general.