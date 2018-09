Juanes está listo para conquistar el Hollywood Bowl

El cantante colombiano también se presentará próximamente en el iHeartRadio de Nueva York

Este miércoles 5 de septiembre Juanes se presentará en el Hollywood Bowl y junto a él estará también la cantante española Rosalia. El artista conversó con este medio y dijo estar muy contento e ilusionado por esta nueva presentación en Los Ángeles.

Juanes asegura que mañana estará ofreciendo su mejor concierto ya que “Estoy en mi mejor momento como cantante, como músico, artista… La experiencia que he ido adquiriendo la puedo vivir hoy con mucha alegría y goce”. El artista también asegura que mañana, junto a su público, hará un recorrido de algunos de sus discos, y también realizará algunos covers. “Será un show de mucha energía, de mucha fiesta. Vamos a tener una invitada especial de lujo que se llama Rosalía“.

Juanes cuenta que Rosalía, cantante española originaría de Barcelona, “va a revolucionar la música en español. Creo que es una chica con un talento incalculable. Y la verdad es que quiero que la conozcan a ella, que la vean en vivo, que vean lo que hace. Creo que dará mucho de qué hablar, por eso también será una fecha muy importante y especial”, recalcó el colombiano.

Y es que el intérprete de “La Camisa Negra” se ha caracterizado por compartir su escenario. A nivel musical es conocido por apoyar a nuevos talentos, por abrir su micrófono para otros artistas y por eso ha unido sus voz a exponentes como Mon Laferte, con quien incluso interpretó el tema “Amárrame”.

Sobre esta costumbre muy de la humildad de un artista que se permite impulsar a otras nuevas voces Juanes dice que “Para mí es inspiración”. “Cuando yo encuentro artistas nuevos que me inspiran, que me hacen querer ser mejor eso me emociona demasiado. Cuando hay un talento genuino, real, en esas personas me emociona tanto que me vuelvo el principal -‘promotor’- de estos artistas y me vuelvo como loco, y vuelvo loco a todo el mundo para que la gente los conozca. Porque también siento que es lo que me pudo haber pasado a mí en algún momento hace 18 ó 15 años. Siento que uno llega a un momento de tranquilidad en el que uno puede hacer eso por otras personas, sí tienes la oportunidad de conectar”.

En la actualidad Juanes se encuentra disfrutando del éxito que ha tenido su última producción discográfica “Mis Planes Son Amarte”, que lo ha llevado a visitar muchos países alrededor del mundo. El siguiente destino del músico será el iHeartRadio de Nueva York. Sobre este evento y su sentir dice que “Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme con mi música me siento súper agradecido con la vida. Me siento demasiado afortunado”. Pero esa fortuna también lo lleva a darse cuenta de que en la actualidad su país natal está viviendo una exposición mayor a nivel mundial debido a la explotación de talento que de ahí está surgiendo.

El cantante también platicó sobre la exposición global que está viviendo Colombia en los últimos años gracias al éxito de músicos como Maluma y la continuidad de otros como Carlos Vives, Shakira y él mismo.

“Siempre me he sentido orgulloso de ser colombiano. Pero claro viendo ahora todo lo que está pasando con la cultura, con las artes, me emociona mucho más, porque digamos que yo también hago parte de ese movimiento”.

Juanes reflexionó también sobre el proceso que llevó a Colombia a vivir “un hermetismo cultural, pero desde la década del 90, gracias a Carlos Vives, Shakira y Aterciopelados… que la cosa es como incontenible, gracias a la cantidad de artistas que hay”.

El músico cree que el mundo se ha abierto más para Colombia, gracias también a las redes sociales que le permite a los artistas que sea más fácil demostrar su talento. “Me siento orgulloso de que la gente pueda conocer esa otra parte de Colombia. Porque hemos sido estigmatizados por muchos años por otro motivo”. Juanes se dice feliz de que los nuevos talentos vengan más informados y preparados, con mucha más capacidad de hacer las cosas.

“Creo que es justo para Colombia, es historicamente justo para un país que ha sido tan aporreado por este estigma tan poderoso, negativo -el narcotráfico y la violencia social-. Ahora la gente va a Colombia y se enamora de la gente, de la música, de sus mujeres…”, agregó Juanes.