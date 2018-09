Trump desata su furia y vuelve a humillar a Sessions por hacer su trabajo

Una vez más el presidente Donald Trump volvió a desatar su furia contra el fiscal general, Jeff Sessions, esta vez por hacer su trabajo.

Trump se volcó a Twitter este lunes para criticar ferozmente a Sessions, por la gestión de dos investigaciones que el Departamento de Justicia adelanta contra dos congresistas republicanos que buscan retener sus escaños en las elecciones al Congreso que se realizarán este mes de noviembre.

“Dos investigaciones de la etapa de (Barack) Obama sobre dos congresistas republicanos muy populares que han derivado en dos cargos muy publicitados, justo antes de las elecciones legislativas, por el Departamento de Justicia de Jeff Sessions. Dos victorias fáciles ahora en duda porque no hay tiempo suficiente. Buen trabajo Jeff…”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff……

El mandatario dejó caer así la idea de que las decisiones del máximo responsable de la cartera de Justicia podrían estar influenciadas por intereses partidistas.

Trump cuestionó las acusaciones del Departamento de Justicia sobre dos congresistas republicanos por distintos delitos. Se trata del representante Duncan Hunter, de California, y Chris Collins, de Nueva York, ambos acusados de fraude y corrupción.

El presidente continuó en otro tuit criticando a Sessions al considerar que los demócratas “lo aman ahora”, al igual que a James Comey, el exdirector del FBI al que despidió en mayo de 2017.

“Los demócratas lo odiaban, lo querían fuera, pensaban que era asqueroso, ¡HASTA QUE YO LE DESPEDÍ! Inmediatamente se convirtió en un hombre maravilloso, una figura santa de hecho. ¡Muy enfermizo!”, incidió el magnate sobre Comey, quien aseguró hace meses que Trump le pidió que “dejara ir” una investigación contra Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

….The Democrats, none of whom voted for Jeff Sessions, must love him now. Same thing with Lyin’ James Comey. The Dems all hated him, wanted him out, thought he was disgusting – UNTIL I FIRED HIM! Immediately he became a wonderful man, a saint like figure in fact. Really sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018