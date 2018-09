Exconductora de ‘Ventaneando’, Mónica Garza, sufre asalto

El robo quedó grabado en video

La conductora y periodista de canal ADN40 en TV Azteca Mónica Garza, dio a conocer en su noticiero “Es de mañana”, un video en el que dos mujeres, presuntamente extranjeras, le roban objetos de valor en una zapatería ubicada al sur de la Ciudad de México.

El modo operandis de las mujeres pone en evidencia a bandas de extranjeros que roban en tiendas de la capital del país.

Garza, quien fuera conductora de “Ventaneando”, publicó en redes el fin de semana: “Fue un asalto sin violencia y me percaté después de que las asaltantes habían abandonado el lugar”.

La periodista advirtió que pudo recuperar el video grabado por las cámaras de vigilancia, y que daría detalles en su programa de noticias.

Este tipo de bandas delictivas van sobre las tarjetas de crédito, su perfil es muy bajo, no hay ningún tipo de violencia, precisamente porque se trata de establecimientos que pareciera están bajo resguardo.

Mónica Garza señaló que al momento del asalto “ellas me estaban platicando algo, me sacaron plática, y mientras me platicaban, me robaban”.