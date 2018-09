Expertos nos dicen por qué Gennady Golovkin derrotará al ‘Canelo’ Álvarez

Golovkin busca un triunfo sobre Canelo que lo coloque como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos

El kazajo Gennady Golovkin, “GGG”, enfrentara este sábado 15 de septiembre la pelea 40 de su impresionante carrera boxística y quizá sea la que defina su legado, pues se trata de una pelea de desempate, ni más ni menos que contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

A los 36 años, GGG no solamente se enfrenta contra un rival de amplio prestigio y terrible peligrosidad, sino ante la inminencia y crueldad de los récords, aquellas que lo podrían colocarlo como el peso medio con más defensas exitosas de sus campeonatos mundiales con 21 en total, o bien, con las manos vacías de no lograr su objetivo.

Esas 20 defensas anteriores se han llenado de nombres dentro del ranking oficial de los diferentes organismos, pero con algunos de los mejores fuera de ella, como el caso de Félix Sturm y Sergio “Maravilla” Marténez que se han ido del boxeo sin probarse dentro del cuadrilátero con el poderoso euroasiático.

Golovkin subirá al cuadrilátero de la T-Mobile de Las Vegas no solo a desempatar lo ocurrido hace un año, sino con la desesperada misión de salir victorioso y así meterse en el Olimpo boxístico, pues esa defensa exitosa 21 significa justamente eso o simplemente ser olvidado como uno más en la profesión de la filigrana.

Para el historiador de boxeo Patrick Connor, citado por The Bleacher Report, los triunfos de Golovkin son fascinantes, su estilo de “bola demoledora de edificios”, su movimiento siempre frontal lo hacen un enorme púgil, pero no son lo suficiente como para considerarlo uno de los mejores de todos los tiempos.

“Su equipo siempre ha tratado de señalar que él (GGG) está en la cúspide, en la búsqueda de romper el récord de defensas, pero éste pierde crédito en esta era en la que hay tantos cinturones, por lo que cuenta más el currículum de los oponentes.

“La medianía de sus oponentes lastima su legado, pero todo cambiará si se las arregla para derrotar a ‘Canelo’, para él este combate es decisivo en ese aspecto”, mencionó.

“Por otro lado, no es su culpa que hombres como Sergio Martínez o Miguel Cotto hayan evitado enfrentarlo, pero eso provoca que no tenga triunfos de gran calibre, en su récord no hay un Félix Trinidad ni un Oscar de la Hoya”, aseguró.

Los expertos opinan

Ernesto Amador, comentarista en varios medios hispanos y presentador del canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo, habló en exclusiva para La Opinión y El Diario NY y mencionó la peligrosidad que representa Golovkin para Álvarez.

“GGG es un fuera de serie con una sólida carrera amateur y una pegada bestial”, reconoció quien ve como favorito al mexicano, pero afirma que no será una pelea nada sencilla.

Por su parte Osvaldo Anaya, reconocido experto mexicano en temas de boxeo, deshebró lo que debe hacer el Kazajo para salir victoriosos: “Golovkin podría aprovechar que “Canelo” Álvarez saldrá con mayor vocación ofensiva que la vez pasada (16 de septiembre de 2017), como lo ha dicho el propio tapatío, para colocar más golpes que en la primera vez, pues muchos de sus envíos los falló por movimientos de cintura del mexicano o no aterrizaron con la fuerza suficiente, porque el mexicano le hacía el ‘rolling'”.

Quien fuera Director de Información de Diario Estadio y Editor deportivo de El Universal, entre otros medios, y que entre sus anécdotas cuenta con un encuentro poco agradable con GGG durante una entrevista que terminó abruptamente, fue claro sobre lo que los fans del kazajo podrían ver.

“En un intercambio sin reservas, Golovkin lleva la ventaja: es el hombre más grande y más fuerte de los dos, así que si el combate se define en una lucha sin cuartel, Golovkin saldría con la mano en alto”.

Por su parte, Amador reconoció que un triunfo de Golovkin es posible y catapultaría su carrera: “Se perfila como uno de los mejores medianos de la historia. Su estilo es frontal y tiene un jab y ganchos muy peligrosos”.

Anaya fue más allá en su análisis y también mandó recomendaciones a la esquina que dirige Abel Sánchez sobre lo que podría enfrentar y como resolverlo: “Golovkin debe estar esperando que “Canelo” pelee en reversa por ciertos momentos de cada round, así que debe cortarle las salidas y golpear al cuerpo para restarle velocidad y arrinconarlo contra las cuerdas”.

Con los 40 años tan cerca, no cabe duda que esta es la pelea que el hombre nacido en Karagandá Kazajistán ha esperado ganar toda su vida, y será la que ponga un punto climático a su actual récord profesional de 38-0-1 con 34 antes del límite, finalmente, no todos pueden buscar la gloria a los 51 como lo hiciera Bernard Hopkins, así que para Golovkin, el llamado a la inmortalidad es ahora o nunca.

* Gennady Golovkin ostenta los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, y Organización Internacional de Boxeo, de peso medio; el título de la Federación Internacional de Boxeo está actualmente vacante.