Más de 1,200 familias evacuadas por fuga de gas en Puebla

Fuerzas federales resguardan la zona afectada

PUEBLA, México -Un total de mil 200 familias del Infonavit Villa Frontera fueron evacuadas por elementos de Protección Civil Municipal de la ciudad de Puebla debido a una fuga de gas en un ducto de Pemex ocasionada por ordeña, la cual ya fue controlada.

El Presidente Municipal de Puebla, Luis Banck, informó que después de maniobras del personal de la paraestatal se selló el sitio de donde escapó el producto por lo que disminuyó la peligrosidad en el perímetro.

Explicó que aún revisan niveles de toxicidad y explosividad a fin de definir en qué momento podrían regresar los vecinos a sus viviendas.

No obstante, dijo, no van a permitir el retorno de las familias hasta que no tengan la certeza de que ya no hay riesgo.

Así se movió la pared de GAS LP en Villa Frontera tras la fuga provocada por huachicoleros https://t.co/BsUBQIIcUg pic.twitter.com/IO6g0BsZ60 — Puebla (@PueblaenLinea) September 12, 2018

“Ya está controlada la situación se logró taponear el ducto y si ven ya se disipa la nube de gas”, dijo.

“Pero vamos a mantener el acordonamiento y no se va a autorizar el regreso de las familias evacuadas hasta que tengamos conocimiento de que ya no hay riesgo de toxicidad ni de explosividad”.

El Edil poblano confirmó que la fuga obedeció a ordeña, pues encontraron una broca en el ducto.

Además de otros indicios, dijo, como el hecho de que al registrarse la fuga de gas escaparon y dejaron herramientas en la zona.

Me informan que ha sido controlada la fuga de gas en la zona de Villa Frontera. Personal de @Pemex, @SSP_Puebla, @PC_Estatal, @PCPueblaCapital y @SGGPuebla continúan trabajando en el lugar. Pido a la población mantener evacuada el área. pic.twitter.com/s8fgZsRO0n — Tony Gali (@TonyGali) September 12, 2018

“Es claramente una actividad criminal y quién lo hizo es un criminal”, agregó el Alcalde.

En tanto, Gustavo Ariza, titular de Protección Civil Municipal de la capital, refirió que las personas fueron evacuadas durante la madrugada y se les pidió salir con documentos importantes y cerrar sus casas.

Asimismo, la SEP estatal comunicó que, debido a la emergencia y a fin de garantizar la seguridad de los alumnos, se suspendieron clases en 95 instituciones ubicadas en la zonas de Villa Frontera, Central de Abasto y Camino a Tlaltepango.

La evacuación del Hospital General del Norte fue suspendida, pues con las primeras maniobras en la zona bajó la peligrosidad, confirmó Luis Banck.

En la Central de Abasto de Puebla y plazas comerciales aledañas no hay actividades por el momento.

En la zona permanecen elementos de la Policía Municipal así como del Ejército.