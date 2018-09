Aún no es tarde para un dueto entre Christina Aguilera y Britney Spears

En esta época de colaboraciones todo es posible

Nada tiene de quimera la posibilidad de que el mundo disfrute de un dueto entre las dos artistas que se erigieron como las grandes princesas del pop a principios de este milenio: Christina Aguilera y Britney Spears. De hecho, parece incluso que los astros se han alineado para hacer posible esa colaboración, en vista de que nos encontramos ante la primera ocasión en mucho tiempo en que ambas se encuentran en activo, la primera promocionando su disco ‘Liberation’ y la segunda de gira tras concluir su residencia de conciertos en Las Vegas.

La responsable de poner esa posibilidad en la mente de sus fans ha sido la propia Christina, quien en su última entrevista televisiva ha reconocido que, si sus respectivas carreras como ídolos juveniles se hubieran desarrollado en la actualidad, jamás se les habría atribuido ese enfrentamiento que, todo sea dicho, siempre tuvo algo de prefabricado.

“Cuando empecé era muy obvio que Britney y yo éramos… se nos consideraba rivales. Si hubiésemos tenido acceso a las redes sociales entonces probablemente habríamos grabado una canción juntas para desmentir esa rivalidad. Probablemente no es demasiado tarde… ya sabes, yo estaría dispuesta”, ha afirmado Xtina a su paso por el late-show de Jimmy Kimmel. “Si su representante está de acuerdo…”, ha añadido, pasando la pelota al tejado de la princesa del pop.

La posibilidad de utilizar Instagram o Twitter para hablar sin tapujos o intermediarios esa una de las razones por las que la artista considera que las nuevas generaciones de estrellas lo tienen más fácil que Britney y ella en su momento.

“Yo provengo de una era en que la privacidad se consideraba algo bueno y crear un halo de misterio a tu alrededor era lo ‘cool’. Pero creo de verdad que hay una parte positiva en el mundo de las redes sociales. Yo he aprendido mucho al respecto, porque al principio me parecía algo aburrido y egocéntrico, todo esos de los selfies… pero es algo que puedes utilizar en tu favor, para conectar con tus fans o usar esa plataforma para expresarte en tus propios términos. Y también sirve para acabar con enfrentamientos. En su día, cuando a mí me comparaban con otros artistas, a mí me habría gustado poder acabar con esos comentarios antes de hacerlo en una entrevista”.