Técnico mexicano asegura que Maradona está enfermo y debería ir a rehabilitación

CDMX, México – El actual director técnico de Las Vegas Lights, José Luis Sánchez Solá, reprobó la llegada de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa.

En una entrevista para la cuenta digital de ESPN, el “Chelís” aseguró que Maradona tiene la capacidad de dirigir, sin embargo dio a entender que su polémico pasado ligado a las drogas sería un obstáculo.

“Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Necesitarían los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo, ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo”.

Además, el estratega poblano afirmó que el club sinaloense se está aprovechando de la mala condición de salud en la que se encuentra Maradona, por lo que no trabajará bien y terminarán rescindiendo su contrato.

“Es un ser humano, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando”.

Además aseguró que Antonio Mohamed debería de mandarlo a rehabilitación en vez de recomendarlo al equipo de Culiacán, luego que el mismo Maradona comentara que el “Turco” le recomendó venir a Dorados.

“Mohamed si lo quisiera ayudar y fuera su amigo, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán”, sentenció Sánchez Solá.

Por el ascenso

El director técnico argentino Diego Armando Maradona y su auxiliar Luis Islas remarcaron el máximo objetivo que es ascender a Dorados de Sinaloa, tal y como lo hicieron en el Al Fujairah, de Emiratos Árabes Unidos.

“Nosotros con Luis no fuimos a pedirle de rodillas a nadie. Lo único que le pido a Dios es que podamos seguir trabajando“, expresó Maradona en un video publicado por su auxiliar técnico, quien como portero militó en Toluca y León.