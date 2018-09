La pesadilla que le tienen guardada a Trump para las elecciones

El video en que Trump usa la palabra "N" sería publicado antes de las elecciones de noviembre

La ex funcionaria de la Casa Blanca y miembro del círculo cercano de Donald Trump, Omarosa Manigault Newman dio a entrever un oscuro panorama para el presidente con miras a las elecciones al Congreso de este mes de Noviembre.

Omarosa que fue despedida de la administración Trump y que recientemente publicó un libro revelando grandes secretos de la Casa Blanca de Trump aseguró que el video en el que el magnate usa la palabra “N” para referirse a personas de color sería publicado justo antes de las elecciones legislativas

Durante su última entrevista con el programa “The View” de ABC, se le preguntó a Omarosa sobre la famosa cinta en la que según se puede escuchar a Trump usando insultos raciales contra personas de color utilizando la palabra “N”.

“No tengo la cinta. He escuchado la cinta y han estado hablando de liberarla. Sospecho que lo van a lanzar a mitad de trimestre “, dijo Omarosa a los coanfitriones, diciendo que escuchó a Trump decir la palabra “N”.

El comediante y actor Tom Arnold dijo que durante la grabación de “The Apprentice”, a Trump se le escuchaba con frecuencia utilizando lenguaje vulgar y racista fuera de la cámara.

Aunque muchos analistas han dicho que de darse a conocer este video las consecuencias políticas para Trump serían altas, para Omarosa no. La ex consentida de Trump dijo que el país está tan polarizado que quisaz esto le de más fuerza al magnate.

“El culto por Trump probablemente aplaudirá cuando lo oigan decir esa palabras , ya que están insensibilizados a sus formas racistas de comportarse”, dijo mientras promocionaba su nuevo libro, Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House .

En su paso por “The View” Omarosa, de 44 años, trató de justificar el rechazo al hombre al que ella ha acreditado como amigo y mentor desde que trabajaron juntos por primera vez en “The Apprentice” hace 15 años.

“Cuando estás en una relación interpersonal con alguien, si ves que esa persona es un pirómano, no vas a estar a la expectativa y les seguirás entregando gasolina. Descubrí que Donald Trump era un pirómano que intentaba incendiar este país. Y, de alguna manera, fui cómplice de darle fósforos y darle más combustible para sus fuegos “, dijo.