Aunque nacieron en Estados Unidos les dijeron que no era suficiente para ser ciudadanos

El Departamento de Estado no se ha pronunciado sobre si existe una nueva directiva para exigir prueba adicional de ciudadanía a cualquier solicitante de pasaporte

Ciudadanos con certificados de nacimiento que nacieron fuera de un entorno hospitalario tienen que aportar gran evidencia y salvar obstáculos para obtener ciudadanía.

Según reporta KCTV y el New York Times, uno de los casos que se denuncia es el de Debbie Weingarten, cuyos dos hijos pequeños nacieron en Arizona, en su casa.

El gobierno de los Estados Unidos ha cuestionado la legitimidad de sus certificados de nacimiento porque nacieron en casa.

La mujer informa de que después de solicitar pasaportes para sus hijos, recibieron cartas del Departamento de Estado que decían “la evidencia de ciudadanía estadounidense o nacionalidad que usted presentó no es aceptable para el pasaporte. El documento que presentó no respalda suficientemente su fecha y lugar de nacimiento en los Estados Unidos, luego de nacer en un entorno no institucional”.

Este caso y otros más ponen nuevo énfasis en el informe publicado por el Washington Post el 29 de agosto de 2018 y en el que se constata que hay “un número creciente de personas cuyos registros de nacimiento oficiales muestran que nacieron en los Estados Unidos, pero a quienes ahora se les niegan los pasaportes y se cuestiona su ciudadanía “.

Aunque la precisión de ese informe ha sido cuestionada, los abogados de inmigración dijeron que están viendo un aumento en la agresión con la cual el gobierno está exigiendo pruebas adicionales de que los ciudadanos que nacieron fuera del entorno hospitalario realmente nacieron en los Estados Unidos.

“El escrutinio es más intenso y los estándares bajo los cuales se adjudican las solicitudes no cumplen con la ley que exige que demuestres que naciste en los Estados Unidos”, contó la abogada de inmigración con sede en Texas, Lisa Brodyaga al portal Snopes.

Los certificados de nacimiento son la pieza principal de evidencia primaria que los solicitantes de pasaportes pueden ofrecer para probar su ciudadanía y, oficialmente, no existe el requisito de que sean firmados por un hospital o institución.