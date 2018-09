Abogado demanda a dos oficinas de servicios de inmigración por supuesto fraude

Dos inmigrantes dicen que pagaron miles de dólares por ayuda migratoria que no recibieron

Tras vivir una terrible situación personal, Héctor Morales se enteró que podía calificar para la Visa U que se ofrece a víctimas o testigos de un crimen que ayuden a delatar al criminal. Sin dudarlo reunió todos los documentos necesarios para comenzar su trámite.

En su búsqueda de asesoría legal, un familiar le dijo que fuera a la oficina Genesis Immigration Services, localizada en el área del Parque MacArthur.

“Cuando llegué, la señora que me atendió se presentó como que ella trabaja con Inmigración directamente y que ella tenía permiso especial para trabajar directamente como un abogado”, dijo Morales, de 36 años. “Vio mis papeles y me convenció. Me dijo que me salía todo en nueve meses”.

Al inicio del proceso, la mujer identificada como Irma Delgado le pidió a Morales $2,000 dólares de depósito y mensualidades de $300 dólares hasta llegar a un total de $5,800 dólares.

A los tres meses recibió la cita de sus huellas, pero al paso del tiempo no había ninguna respuesta adicional. En el noveno mes, y ya habiendo pagado $5,000 dólares, Morales fue a exigir respuestas.

“Llegué al punto de contactar a un abogado, pero él fue el que me dijo que tenía que esperar, porque los casos duran hasta tres o cuatro años. No nueve meses”, recordó Morales. “Entonces yo fui y le dije [a Delgado] que hablara a Migración enfrente de mí. Migración contestó y ella se presentó como mi representante, pero cuando le pidieron su número de abogada dijo que no tenía y le dijeron que ella no podía hacer nada por mi caso”.”.

Sintiéndose defraudado, Morales exigió que le devolvieran su dinero.

“[Delgado] Me dijo, ‘Yo ya hice mi trabajo y esto es lo que se me paga’. Le pedí que me devolviera aunque sea la mitad o que la iba a demandar y me dijo que no, que hiciera lo que quisiera”, dijo Morales.

Otro problema

Una situación similar enfrentó José R. Francisco, de 44 años. Él dijo que llegó a Estados Unidos en 1988. Eventualmente obtuvo un permiso de trabajo pero lo dejó vencer en el 2002 cuando se mudó de Tennessee a Los Ángeles.

En el 2013 decidió reabrir su caso y escuchó en la estación de radio evangélica Radio Nueva Vida un aviso comercial acerca de la oficina El Camino Immigration Services. Esa oficina estó bajo la supervisión de los hermanos Roderico y Yermo Palencia, que compran espacio radial.

“Como ellos hablan de la palabra de Dios uno les da la confianza”, dijo el guatemalteco.

Cuando Francisco llegó a pedir asesoría le aseguraron que su residencia saldría en unos siete meses por medio de la ley NACARA—que protege de la deportación y provee beneficios migratorios a originarios de algunos países, incluyendo Guatemala.

Esperanzado, Francisco aceptó comenzar el trámite que le costaría 4,000 dólares.

“Aparte, dijeron que cuando me representaran en corte tendría que pagar 700 dólares por cita y Roderico iría conmigo”, recordó Francisco, quien ignoraba que

Roderico no es abogado de inmigración.

Pasaron tres años y Francisco ya había saldado casi todos los 4,000 dólares. Entonces decidió ir a buscar respuestas a la oficina de El Camino Immigration Services en la zona de Pico Union de Los Ángeles, pero tras recibir varias respuestas insatifactorias, los Palencia terminaron enviándolo con otro abogado de inmigración diciendo que ellos no podían solucionar su caso, relató Francisco.

“Les pedí que me devolvieran mis papeles que les llevé y mi dinero y no querían. Me hicieron que firmara un papel porque si no, no me iban a dar mis papeles”, recordó Francisco. “Pero el dinero no me lo devolvieron”.

“Ahorita ya llevo con él un año y ya veo respuestas. Ya me representó dos veces en corte y para febrero tengo otra cita”, dijo aliviado Francisco.

Ambos hombres aseguran que por pensar que el servicio migratorio les saldría más barato en esas oficinas terminaron pagando miles de dólares sin el resultado que esperaban.

“No se me hace justo porque aparte de mi, hay muchas personas que han de estar pasando lo mismo…y aparte ellos te cobran como abogados y no lo son”, dijo Morales, quien afortunadamente logró conseguir un abogado por medio de la organización CARECEN y ya tiene su permiso de trabajo.

Demandan a asesores migratorios

El abogado Diamante, quien representa a ambos hombres, dijo que están en el proceso de entablar una demanda en contra de Génesis Immigration Services y El Camino Immigration Services por, dijo, “ofrecer servicios que no pueden, ni deben hacer”.

El abogado Diamante dijo que ambas oficinas practican leyes sin licencia y tienen mucho tiempo haciendo programas de radio dando asesoría jurídica.

“El problema es que no tienen el entrenamiento de un abogado y no deben violar la ley si quieren ayudar al pueblo”, dijo Diamante.

Por ejemplo, si alguien llega a estas oficinas preguntando si es elegible para una residencia o para un permiso de trabajo, la respuesta requerirá que la persona estudie los hechos y que tenga un conocimiento de la ley para dar asesoría jurídica.

Sin embargo, los representantes de ambas oficinas están registrados como consultores bajo la ley de California. “Pero un consultor de inmigración tiene prohibido dar asesoría jurídica. Solamente puede llenar formularios”, dijo el abogado de inmigración.

Responden a acusaciones

En respuesta a estas acusaciones, la consultora de inmigración Irma Delgado aseguró que Morales obtuvo su permiso de trabajo por medio de Génesis Immigration Services.

“Negamos todas las alegaciones que él esta dando. Yo tengo una copia de la aprobación. El recibió la aprobación de su caso por medio de la ayuda de nuestros servicios”, afirmó Delgado y añadió que no recordaba la fecha de la aprobación porque no tenía el documento frente a ella.

“No puedo hacer comentarios adicionales porque el caso esta pendiente”, agregó.

Adicionalmente, el abogado representante de Delgado, Andrés Mendoza, dijo que no hay ninguna evidencia que los documentos que envió Delgado a Inmigración no fueran procesados.

“Nuestro entendimiento es que el proceso fue aprobado por medio del servicio de la señora Delgado”, expresó.

La Opinión intentó obtener un comentario de la oficina El Camino, pero hasta el momento no ha habido respuesta.