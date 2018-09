Cardi B deja atrás a Nicki Minaj y se entrega al amor

La famosa rapera prefiere disfrutar el amor que tiene en su vida que recordar los malos momentos vividos

El pasado mes de junio la rapera Cardi B recurrió a sus redes sociales, en las que suele documentar al detalle su vida, para confirmar los rumores acerca de que se había casado con Offset, el padre del bebé que esperaba entonces y que resultó ser una niña a la que han llamado Kulture. La ceremonia no podría haber sido más diferente de la mediática pedida de mano que el componente del trío Migos había organizado para ella un año antes en medio de uno de sus conciertos en Filadelfia, ante cientos de fans que grabaron el momento con sus teléfonos móviles, ya que de cara a su boda ambos optaron por una celebración íntima en presencia solo de un testigo y el oficiante, sin vestido de novia, maquillaje o alianzas, según confirmó la propia rapera.

Siguiendo esa misma línea, ninguno de los dos quiso compartir ninguna imagen de ese día con el público, pero ahora Cardi ha revelado la primera instantánea del momento en que se convirtieron en marido y mujer coincidiendo con su primer aniversario. La intérprete ha enmarcado esa romántica publicación bajo el popular hashtag ‘Throwback Thursday’ o ‘TBT’, que consiste en aprovechar los jueves para rescatar antiguas fotografías y ha acompañado la suya del título: “20 de septiembre“, desvelando así por fin la fecha en que se dieron el ‘sí quiero’.

Con esto la rapera ignora de una vez el problema vivido recientemente con Nicki Minaj que la llevó a ser la portada de muchas revistas y periódicos a nivel internacional, y es que ambas protagonizaron un aparatoso altercado en una fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Nicki habló de esto hace algunos días y dijo: “La otra noche me vi involucrada en algo muy humillante por lo que pasar frente a gente tan distinguida… y no estoy hablando de blancos o negros, me refiero personas que tienen su vida en orden. Me sentí mortificada… No podía creer lo humillada que me estaba sintiendo… ni la imagen que estábamos dando, y uso la primera persona del plural de forma vaga”.

“Jamás hablaría del hijo de otra persona, y resulta muy triste que alguien intente hacer creer al resto del mundo que sí lo haría. Que queda claro: nunca hablaría de niños ni de la forma en que les educan sus padres, porque me importa una mi**da para empezar. Resulta una verdadera locura que la gente siempre quiera hacerme quedar como la mala de la historia”, aseguró la cantante, antes de dirigirse a una persona cuyo nombre no quiso mencionar -aunque resultaba evidente que se trata de Cardi- para afearle su comportamiento.

“Si te metieras en tus asuntos e hicieras las cosas bien, no necesitarías ir por ahí haciendo quedar a los demás como los malos. Sabes de sobra que nunca he hablado mal del hijo de nadie. Yo no soy una payasa, y eso son payasadas”, ha recalcado.

Cardi por su parte no expresa lo mismo que Minaj. Según ella Nicki sí se ha burlado de ella, de su pareja y de su hija. “¡He permitido que dijeras muchas mi**das sobre mí! Intenté hablar contigo en persona sobre ello en una ocasión, y volví a intentarlo una vez más, y todas esas veces tú admitiste tu culpabilidad. Pero cuando mencionas a mi hija y decides dar ‘me gusta’ a comentarios acerca de mi capacidad para cuidar de ella cruzas una línea de no retorno. He trabajado demasiado duro y he llegado demasiado lejos como para permitir que nadie jo** mi éxito. Ese tipo de zo**as hablan mucho en sus raps, pero en la vida real son unas cobardes”, aseguraba Cardi.