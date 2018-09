Chiquis Rivera pierde los estribos contra los brutales ataques en Instagram

View this post on Instagram

Si, probablemente no soy la más hermosa…la más delgada…ni la que tiene una voz perfecta…pero lo que SÍ soy es una mujer que hace las cosas con un corazón lleno de esperanza, FE… y dignidad! Una mujer que trabaja limpiamente sin chingarse a la gente, ni hacerles daño aunque se lo merezcan, al contrario! Sigo de frente en MI carril y hago todo lo posible de hacer las cosas con INTEGRIDAD! … and that’s what makes me, ME! ….and I LOVE ME. 💁🏼‍♀️👑🐝 #HateMeOrLoveMe #ConDiosTodoSinElNada #QueenBee #BossBee #BossBeeNation #BBN1