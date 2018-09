Kanye West dirige toda su furia a los ex de Kim Kardashian, y les prohíbe mencionar el nombre de su mujer

El rapero hace un ataque directo y claro hacía Drake y otros como Nick Cannon

Tras salir del “lugar oscuro” en que se habían hundido después de que le diagnosticaran un trastorno bipolar, un nuevo y mejorado Kanye West se presentó ante el mundo con varios discos bajo el brazo y como un hombre dispuesto hacer serios cambios a su imagen pública. Esa nueva filosofía vital pasaba por convertir sus redes sociales, su antigua arma favorita para alimentar polémicas o sus rivalidades en la industria musical, en un remanso de paz y amor, empezando por utilizarlas para disculparse con el rapero Drake por haberle hecho sombra al lanzamiento de su esperado álbum ‘Scorpion’ estrenando el suyo propio, ‘Ye’, en la misma fecha y por haber producido el tema ‘The Story of Adidon’ de Pusha T, en el que este último criticaba el talento como compositor del canadiense y se burlaba de su paternidad accidental.

Sin embargo, las buenas intenciones le han durado poco y ahora ha vuelto a protagonizar uno de sus antiguos arrebatos de elocuencia, en esta ocasión a través de una serie de vídeos publicados en su cuenta de Instagram en los que arremete contra el presentador Nick Cannon, el propio Drake y el modelo Tyson Beckford por hablar públicamente de su esposa Kim Kardashian.

Los reproches que le dirige el famoso rapero al ex marido de Mariah Carey se centran en la manera en que este entraría siempre al juego cuando le preguntan por su antiguo noviazgo con la estrella televisiva, para hacer declaraciones con dobles significados acerca de supuestos encuentros sexuales: “Si alguien te pregunta por ella, deberías decir: ‘Con todos mis respetos, no voy a hablar de eso’. No vayas por ahí sugiriendo quién se fo**ó a quien“.

En el caso de Drake, Kanye le ha afeado su decisión de avivar los rumores que afirman que mantuvo un tórrido romance con Kim a través de su sencillo ‘In My Feelings’, en el que hace referencia a su apasionada historia de amor con una mujer llamada Kiki. De nuevo, él ha reconocido que no debería haber permitido que Pusha criticara a Drake o hablara de su hijo en su canción, pero se ha defendido alegando que en aquel momento se encontraba bajos los efectos de una fuerte medicación y afirmando que esa no es excusa para que su compañero de profesión continúe alimentando esa teoría conspiratoria que le relaciona con Kim al no desmentirla directamente.

“Si yo tuviera una novia llamada Renita y tú estuvieras casado con Rihanna, por ejemplo, jamás haría una canción llamada ‘Riri’. Así que cuando dices que no sabes de dónde ha surgido esa historia… eres más listo que todo eso. Sabes perfectamente de dónde ha salido. No hagas un disco que pueda dar lugar a confusión“, le ha reprochado a Drake, añadiendo además que no debería mencionar a su familia política como hizo en el single ‘”Kylie/Kendall‘, acerca de sus cuñadas.

Kanye ha concluido su alegato prohibiéndoles a ambos mencionar de nuevo a su mujer y justificando su decisión de expresarse a través de Instagram ante la falta de otro medio para ponerse en contacto con ellos.

“Estamos casados, estamos enamorados y tenemos una familia. No hacen más que generar negatividad, esas mi**das funcionarán bien en las redes sociales… pero yo no lo apruebo. Y no es como si alguno de ustedes estuvieran dispuestos a hablar por teléfono conmigo, así que solo podía haceles llegar mi mensaje de esta forma”, ha declarado para cerrar su discurso, grabado por cierto mientras caminaba por la calle y en el que también tuvo unas palabras muy críticas para Tyson Beckford por haberse burlado de las múltiples operaciones de cirugía estética a las que se habría sometido Kim Kardashian.