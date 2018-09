Belinda asegura que no será expulsada de México por actos de campaña con AMLO

View this post on Instagram

Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor. 🇲🇽