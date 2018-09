Britney Spears se rinde ante el acoso económico de su exmarido

Kevin Federline parece haberla ganado la guerra a la princesa del pop

Foto: Vivien Killilea/Getty Images for GLAAD

Tras varios meses inmersa en un tira y afloja con su exmarido Kevin Federline, la cantante Britney Spears ha decidido ceder a sus presiones y aumentar la pensión que actualmente le paga en concepto de manutención de sus dos hijos en común: Sean Preston (13) y Jayden (12). Por el momento se desconoce qué cifra han pactado o en cuánto superará la misma los $20,000 dólares mensuales que hasta ahora recibía el antiguo bailarín, ya que los términos del acuerdo son confidenciales, pero una fuente ha asegurado al portal The Blast que el incremento sería de varios miles de dólares.

En vista de que Kevin Federline rechazó la propuesta inicial realizada por el padre de la artista -tutor de sus finanzas- en la que le ofrecía $10,000 dólares más, no sería descabellado aventurar que habría conseguido al menos doblar la cantidad inicial que percibía.

Los motivos por los que el ex de Britney decidió solicitar formalmente que se aumentara la paga que recibía de la estrella de la música son igual de confusos. Sobre el papel, insistía en que lo hacía para poder ofrecer a sus retoños el mismo estilo de vida del que disfrutan junto a su famosa madre, al mismo tiempo que alegaba que este había cambiado desde que los ingresos de la intérprete crecieran considerablemente gracias a su exitosa residencia en Las Vegas. En la práctica, no fue capaz de ofrecer ningún ejemplo concreto de qué necesidades de los pequeños había sido incapaz de costear en comparación con la estrella de la música cuando así lo solicitó el equipo legal de ella. Por otra parte, ni sus abogados ni él fueron capaces de poner una cifra exacta a sus pretensiones.

Cabe destacar que tras su divorcio en 2007, Britney le entregó a Kevin $1,3 millones de dólares y se comprometió a pagar una pensión de manutención para los niños y otra conyugal para su ex, que este siguió recibiendo durante varios años. Por ese mismo motivo, los representantes de la cantante se han quejado en repetidas ocasiones a lo largo de su último enfrentamiento de que ella no es responsable de costear el mantenimiento de los otros cuatro hijos que su ex tiene fruto de dos relaciones diferentes.