Elenco de ‘El Recluso′: Conoce a los personajes de serie de Telemundo

Ana Claudia Talancón, Ignacio Serricchio y David Chocarro llegan en una nueva miniserie

Telemundo volverá a cautivar al público con una nueva historia protagonizada por Ignacio Serricchio, “El Recluso“. La serie de 13 capítulos promete tener gran acción y alto impacto.

El Recluso cuenta la historia de Lázaro Mendoza (Ignacio Serricchio), un exmarine estadounidense que ingresa en una prisión de máxima seguridad en México (La Rotunda) bajo una identidad falsa y acusado de un supuesto triple homicidio. Su misión es infiltrarse dentro de una peligrosa pandilla de presos y custodios que opera dentro y fuera del penal. Ellos son los principales sospechosos del secuestro de la hija adolescente de un juez estadounidense llamado John Morris (Guy Ecker).

¡Conoce más a los personajes y elenco aquí!

ELENCO

Ignacio Serricchio (Lázaro Mendoza alias Dante Pardo): Lázaro es un tipo duro y muy masculino que, a la vez, deja entrever cierta ternura. Es atractivo y maneja el sentido del humor. Es un ex-marine de origen mexicano. Intachable y honesto. Mantiene ciertos códigos de honor que le sirven para sobrevivir entre maleantes. Su personalidad es tan compleja como su historia familiar. Al regresar de la guerra su esposa muere, esto lo lleva a la depresión y a cometer una imprudencia por la que es encarcelado.

Ana Claudia Talancón (Frida Villaeal): Es una de las asistentes sociales que trabajan en el penal como consejera de los presos y velando por las condiciones de vida carcelarias. Pertenece a una organización de Derechos Humanos, por lo cual las autoridades del penal tratan siempre de no confrontarla abiertamente. Es atractiva aunque en el trabajo disimula su belleza con el atuendo apropiado y un mínimo maquillaje. No terminó trabajando en la cárcel por casualidad. Tiene una historia complicada que la llevó a elegir esta profesión.

Moisés Arizmendi (Porfirio): Hermano de Lázaro (Dante). Un abogado de medio pelo y sin escrúpulos. No se destaca en su profesión y solo recibe casos menores. Suele estar lleno de deudas con gente peligrosa. Es por eso que cuando comienza a intermediar entre su hermano y el juez Morris, aprovecha para sacar una buena tajada por su trabajo extorsionando a este hombre.

David Chocarro (Santito): Es el ahijado de Tavares, el capo de la banda y el preso más temido de la prisión. Santito no tiene ni la inteligencia ni la frialdad para los negocios de su padrino. Es un ser muy pasional y está casi siempre pasado de drogas. A su modo, es leal con su círculo íntimo de amigos. Enseguida siente afinidad con Dante, que parece tener un fondo homosexual. Santito jamás perdonaría enterarse que Dante es en realidad Lázaro, un ex policía que vino a infiltrarse en la banda.

Luis Felipe Tovar (Mariano Tavares): Es el capo de la banda Tavares. Tiene mente fría para los negocios y ha logrado organizar dentro de la cárcel una organización ilícita que funciona a la perfección. En el exterior cuenta con gente que sigue propinando asaltos y golpes y desde adentro, maneja el comercio interno y el consumo de los presos.

Ricardo Esquerra (Sobaco): Un criminal convertido en la mano derecha de Tavares. Se conocen de toda la vida, razón por la cual Santito le tiene celos pues sabe que es el candidato a suceder a Tavares. Sobaco ve a Santito como a un niño y no pierde el tiempo respondiendo a sus ataques o agravios.

Armando Espitia (Bocinas): Es el integrante de la banda más leal a Mariano Tavares y está preso por haber asesinado a su padrastro golpeador, en el fondo es un joven que bajo otras circunstancias sería una buena persona. Una parte de él mantiene ciertos valores. A él le encargan la misión de cuidar a Linda Morris y poco a poco se va enamorando de ella, pero trata de mantener esos sentimientos a raya.

Alejandro Calva (La Foca): Es un preso con un nivel de inteligencia inferior a cualquier ser humano, fanfarrón y desagradable. Es una especie de delegado de los Tavares en el patio de los refugiados. Allí recauda, extorsiona, y se aprovecha de su poder. Se supone que en otras épocas fue amo y señor del lugar. Pero últimamente está de capa caída porque la pandilla de La Unión: compuesta por mexicanos principalmente y algunos latinoamericanos, no respeta ese lugar de líder y le hace frente.

Juan Pablo Castañeda (Picudo): Es un preso que se dedica a hacerle tatuajes a todos los del penal. Queda también como vecino de Dante. Será su primer amigo y compinche. Conoce todo el funcionamiento del lugar y se lleva armoniosamente con todos. Por eso, será un buen vehículo para las primeras relaciones de Dante en la cárcel. Se dice un socialista y preso político, pero en realidad se mantiene al margen, nunca toma partido y trata de llevar la fiesta en paz con todo el mundo.

Gustavo Sánchez Parra (Cuauhtémoc): Líder de La Unión. A pesar de ser duro y tan delincuente como cualquiera, jamás abusa de los débiles. Para él, La Unión es su familia. La lealtad lo es todo.

Ricardo Díaz Mendoza (Chele): Salvadoreño. Llegó a México en el tren de “La Bestia”, cruzó a Estados Unidos, fue deportado y en México cayó preso por robo.

Diego Calva (El Rubio): Chilango, vulgar, le gusta decir albures, se las sabe de todas, todas; simpático, pícaro, es tramposo pero fiel a La Unión.

Amador Torralba Enrriquez (Balín): Es un enano y mascota en buen sentido de la palabra en la banda de la Unión. A pesar de su estatura su nivel de peligrosidad es enorme. Creció en Los Ángeles y perteneció a una banda de maras.

Flavio Medina (Peniche): Es el director del penal. Un hombre de la vieja guardia que no termina de aceptar del todo la corriente de cárceles más humanizadas en donde los presos tienen derechos y reclaman por ellos. En el fondo, cree que quien delinque o comete un crimen no tiene cura. Peniche no tiene ética ni reparo.

Isabella Castillo (Linda): Es la hija de John Morris. Sufre un secuestro por la banda de los Tavares y llevada como cautiva a un ala abandonada del penal. Es de nacionalidad norteamericana, no habla nada español y no entiende la cultura mexicana.

Ramón Medina (Marcial): Es el Jefe de los custodios. Un hombre fascista y despiadado. Desagradable por donde se le mire. Tiene una fuerte presencia en el patio y no es casual su permanencia en ese sector pues disfruta de asediar y ablandar a los presos más conflictivos. Aunque es uno de los principales aliados de la banda de Tavares también juega del lado de los “negocios” de Peniche.

Mariana Seoane (Roxana): Es la secretaria de Peniche. Es un fiel prototipo de la empleada pública, acostumbrada a reclamar un cheque cumpliendo con un mínimo esfuerzo de trabajo. Una mujer sin escrúpulos y tan corrupta como Peniche pero menos inteligente. No parece tener ninguna conciencia de que trabaja dentro de una cárcel y que la rodean presos y guarda cárceles.

Guy Ecker (John Morris): Es el juez que le encarga a Lázaro Mendoza la misión de entrar en la prisión de La Rotunda para averiguar el paradero de su hija secuestrada. En primera instancia aparecerá como una víctima, como un padre torturado por el secuestro de su hija adolescente en lo que aparenta ser un caso de golpe extorsivo común y corriente. Sin embargo, cada descubrimiento en torno a su figura será lapidario. Es un villano sin escrúpulos. Un psicópata sin otro sentimiento que la ambición desmedida. Su historia con los Tavares comienza mucho antes del secuestro de Linda.

César Ramos (Julián): Es uno de los psicólogos que trabajan en el penal. Al igual que gran parte del personal de La Rotunda, Julián es cómplice de la banda. Lleva un buen tiempo atendiendo a Santito y la relación entre ellos ya no parece ser la clásica entre terapeuta y paciente. Son como amigos y compinches.