Video: Peña se burla de sí mismo en sketch con el youtuber Chumel Torres

El mandatario dice que está en plena mundanza, pues en dos meses dejará la residencia oficial de Los Pinos

MÉXICO – El presidente Enrique Peña Nieto aceptó participar en un sketch con el youtuber Chumel Torres, donde se burló de sí mismo, incluyendo su fallido intento de querer hacer un corazón con las manos.

Sí, revivió ese momento en que el desde Palacio Nacional, después de dar el tradicional Grito de Independencia quiso expresar su amor hacia los mexicanos y hacer formar un corazón con las manos, pero no pudo, desatando la burlas en las redes sociales.

Pero ahora con el influencer, dijo que ahora sí lo haría bien, cosa que tampoco pudo cumplir.

El mandatario se despide de Chumel Torres en el más reciente video de El Pulso de la República.

El clip comienza en el set de grabación de Torres, con un detrás de cámaras del influencer esperando a ser atendido por teléfono.

“Nada más déjame atiendo una llamada”, dice.

“Peña Peña, perdón mi Lord, Licenciado Presidente, no ya, leí un tuit que ya no va a estar en Los Pinos, que ya no va a ser Presidente”, preguntó el influencer.

Así es dijo el mandatario, quien le recordó que está en plena mudanza, pues en dos meses deja la residencia oficial de Los Pinos.

En el material videográfico,Chumel bromea reprochando a Peña Nieto su ausencia en algunos eventos informales, en el mismo tenor le dedica una canción de Luis Miguel y le menciona varias veces que va a extrañarlo.

“Enrique, por favor, ¿qué le va a pasar al Pulso? Tú y yo empezamos el pulso juntos”, reclama el conductor al Mandatario, ante la incertidumbre sobre el futuro de su programa a lo que el presidente responde “¿Qué? ¿El Pulso? No sé, Chumel, te pondrás de acuerdo con los que vienen”.

El Presidente cuelga el teléfono y solicita que no le pasen más llamadas “Ni Ciro, ni nadie” indica a su Asistente.