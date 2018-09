Dinero para proteger a periodistas amenazados de muerte no aparece

Actualmente 709 personas y 51 colectivos en México reciben protección oficial

MEXICO.-El gobierno mexicano aún no deposita el dinero para el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos a pesar de prometer vía telefónica a algunos de los comunicadores amenazados de muerte que pronto canalizarán alrededor de 1.5 millones de dólares para protegerlos según marca la ley.

Actualmente 709 personas y 51 colectivos en México reciben protección oficial (a través de una empresa que sirve de intermediaria) para que se consoliden los pagos desde la Secretaría de Hacienda para renta de departamentos, alimentos, alarmas, botones de pánico, escoltas y vehículos oficiales para que puedan sobrevivir como desplazados y sentenciados.

“Si deja de dar ese recurso me mandarían a la muerte”, observa el periodista Omar Bello, de la organización civil Periodistas Desplazados de México en entrevista con este diario, en la cual advierte del problema que padecen junto con otros colegas y defensores de derechos humanos.

Omar Bello tuvo que salir de la Costa Grande del estado de Guerrero cuando quedó en medio de dos cárteles que pretendían dictarle órdenes de publicación en sentidos contrarios. “Yo no puedo regresar a esa zona ahora: no hay condiciones a menos que, efectivamente, como prometió el próximo presidente de México, haya un freno a la corrupción”.

Para enfrentar situaciones de riesgo como la de Omar, el congreso autorizó desde el año pasado un presupuesto que se liberó a medias; del resto aún no se sabe para cuándo o si no nunca llegará. “Ellos dicen que sí, pero no hay un comunicado oficial”, insiste Bello quien se quedaría prácticamente en la calle sin la ayuda.

Este diario solicitó información al respecto en Hacienda, pero no hubo respuesta hasta el momento. De cualquier forma el recurso (1.5 millones de dólares) sólo cubriría hasta el mes de diciembre, cuando finaliza la actual administración y no se garantiza nada para la siguiente.

Para poder asegurar que el programa siga funcionando tendría que contar con 126 millones de pesos (alrededor de 7.4 millones de dólares) , calcula Periodistas Desplazados. Desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 107 periodistas en México, posiblemente como resultado de su labor informativa, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Durante un foro reciente organizad por la Organización de las Naciones Unidas, Gildo Garza, director de Periodistas Desplazados lanzó un llamado al presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador empujar una legislación para que se reconozca política y legalmente al gremio afectado.

“Los concesionarios y los editores deben hacerse responsables de los compañeros que reciben amenazas o que sufren un atentado. En la mayoría de los casos, el medio o el editor siempre despide al compañero y eso no puede seguir pasando”.