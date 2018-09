Liga MX, fecha 11: Pachuca vs. Cruz Azul, horario y canales de TV

La Máquina busca mantener el liderato del torneo Apertura 2018 ante unos Tuzos que no levantan en el torneo

El Cruz Azul del Apertura 2018 quiere dejar huella y ya presume su mejor defensa en Torneos Cortos tras 10 jornadas, con 5 goles recibidos.

El defensa Pablo Aguilar aseguró en entrevista con Grupo REFORMA que en este equipo todos corren, todos presionan y por eso, no cualquiera les hace daño, lo que desean mostrar hoy al visitar al Pachuca por la Jornada 11.

“Me he topado con compañeros muy comprometidos, muy trabajadores, el técnico ayuda bastante; un compromiso muy importante que tal vez en otros equipos no lo veías tanto, acá sí lo veo”, explicó el paraguayo, refuerzo celeste para este torneo.

“Si te das cuenta, el primer defensor que tenemos son los delanteros nuestros, son los primeros que corren y están presionando para que no llegue el balón fácilmente a nuestra área”.

La Máquina no era tan sólida en retaguardia desde que recibió sólo 6 tantos tras 10 cotejos en el Clausura 2014.

Aguilar consideró que si mantienen esa defensa, se acercarán más al sueño del título de Liga.

“Falta muchísimo para el objetivo que uno tiene pero ir así, por ese camino y no bajando los brazos, me deja un poquito más tranquilo para pelear por ese objetivo”, apuntó.

“Es el trabajo, no solamente porque uno ha llegado, gracias a Dios me toca a mí estar acá y nos está yendo bien. Ese compromiso es lo que nos está llevando por buen camino y no hay que bajar en ningún momento los brazos”.

Este ritmo es idéntico al que llevaba Tigres en el Clausura 2011 tras 10 fechas, cuando fijó el récord del menor número de goles recibidos en un torneo corto, 9.

Aguilar recordó que con una zaga así y la peligrosa ofensiva que tiene La Máquina, se incomodará a cualquiera.

“Con Toluca sacamos un resultado así, pudimos embocar nosotros y ya después los esperamos más porque sabíamos que ellos se iban a venir con todo para tratar de empatar o ganar”, apuntó.

“Así que esto es de viveza, de estudiar cada partido, son distintos, y tenemos eso, siempre tratando de mantener el cero, tenemos jugadores desequilibrantes adelante que pueden cambiar el rumbo del partido, es muy importante mantener la zaga así”.

Cruz Azul desea mantener la muralla atrás y vencer a los Tuzos hoy, para llegar a 26 unidades, y así amarrar la cifra promedio que da boleto a la Liguilla.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Pachuca vs. Cruz Azul

Estadio: Hidalgo

Fecha: sábado 29 de septiembre

Hora: 8:00 PM Este / 7:00 PM Centro / 5:00 PM Pacífico

Canales de transmisión

México: Imagen Televisión, Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports

USA: ESPN Deportes Radio, Univision, ESPN Deportes, ESPN Deportes+, Univision NOW